"فضيحة" نيغريرا تبوح بمزيد من أسرارها في إسبانيا

كشفت تقارير إعلامية عن معلومات جديدة في قضية خوسيه إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني، تفيد بتلقي نجله لمبالغ مالية مقابل خدمات استشارية مزعومة للحكام.

وأشارت صحيفة "الكوفيدونسيال" الإسبانية إلى أن سانتياغو خايمي لاتري، الذي كان حكما في دوري الدرجة الأولى بين 2014 و2022 وهو الآن جزء من فريق (الفار)، كشف عن كيفية عمل ما يُعرف بخدمة "التدريب" لخافيير إنريكيز روميرو نجل نيغريرا، التي تمكّن العديد من الحكام من الوصول إليها.

وتهدف الخدمة المعنية إلى تحسين أداء الحكام في الميدان.

وأكد خايمي لاتري أنه تعاقد مع إنريكيز روميرو، الذي كان يعرفه من خلال الاجتماعات التي حضرها في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتشير المعلومات إلى أنه في إجراءات المحكمة رقم 1 ببرشلونة، برئاسة القاضي خواكين أغيري، ظهر ما مجموعه 7 تحويلات بقيمة 200 يورو من حساب تخص خايمي لاتري، إلى حساب آخر يخص إنريكيز روميرو.

💣 بووووووووم

🚨 (El Confidencial) | توصلت مصلحة الضرائب إلى أن نادي برشلونة استخدم سبعة شركات تجارية لتحويل أكثر من سبعة ملايين يورو دفعها إلى نائب رئيس لجنة الحكام ونجله خافيير إنريكيز روميرو بين عامي 2001 و 2018. pic.twitter.com/cFsvQ9MTCq — Raeid Madrid RM 35 🏆14🇮🇶 (@raeid20042004) March 14, 2023

وفي 27 يوليو/تموز 2023، اعترف الحكم بهذه المدفوعات. ويذكر الملخص أن الحكام خافيير ألبيرولا روخاس، وديفيد ميدي خيمينيز، وأليفر دي لا فوينتي راموس، وإيناكي فيكاندي غاريدو، وكارلوس كالديرينيا بافون، وألفارو مورينو أراغون، دفعوا -أيضا- مبالغ مقابل خدمات التدريب هذه بين 2016 و2019.

وبهذا المعنى، يعترف خايمي لاتري -كذلك- بالمدفوعات النقدية قائلا "كثير من الناس دفعوا له بهذه الطريقة".

وتشير المعلومات الواردة من "الكوفيدونسيال" إلى أن هذه المدفوعات كانت موازية لتلك التي دفعها برشلونة بالفعل لنيغريرا وابنه بين 2001 و2018 (أكثر من 7 ملايين يورو)، مقابل خدمات استشارية وتقارير مختلفة، فيما عُرف في الصحافة الإسبانية بـ"فضيحة نيغريرا مع برشلونة".

🚨 حكم سابق يتهم نجل نيجريرا بـ "الضغط" على الحكام والارتداء "بالأسود" وحسم الترقيات إلى الدرجة الأولى. تمكنت "laSexta" من الوصول إلى تقرير من الحرس المدني يتهم فيه سيرجي ألبرت جيمينيز، حكم الدرجة الأولى السابق، خافيير إنريكيز روميرو بـ "الضغط" على حكام مختلفين لتوظيف خدماته . pic.twitter.com/4dA2ojkMTv — Assad Madrid (@assdmadrid) September 12, 2023

وكان نجل نيغريرا قد اعترف من قبل في إفادة سابقة بحصوله على أموال من برشلونة مقابل "مرافقته عمليا كل أسبوع" لفرق التحكيم التي كانت تدير مباريات لصالح برشلونة عندما لعب في "كامب نو".

ويواجه برشلونة منذ الموسم الماضي هذه القضية في أعقاب اتهامه بالاستفادة من قرارات الحكام، بناء على مساعدة من نيغريرا. ونتيجة لذلك طالبت أندية عدة في الليغا الإسبانية بالتحقيق ومعاقبة برشلونة.