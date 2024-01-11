شاهد.. ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني بفوز مثير على أتلتيكو

سجل المدافع ستيفان سافيتش هدفا بالخطأ في مرماه ثم أضاف إبراهيم دياز هدفا قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني ليحقق ريال مدريد فوزا مثيرا 5-3 على غريمه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في الرياض اليوم الأربعاء.

وسيواجه ريال الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، التي ستقام غدا الخميس، في النهائي الذي يقام في العاصمة السعودية يوم الأحد المقبل.

افتتح أتلتيكو التسجيل مبكرا بضربة رأس من ماريو هيرموسو في الدقيقة السادسة، لكن ريال أدرك التعادل عن طريق أنطونيو روديغر، قبل أن يضيف فيرلان مندي الهدف الثاني بعد ذلك بقليل.

وتعادل أنطوان غريزمان لأتلتيكو في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة من مدى بعيد.

وارتكب حارس المرمى كيبا أريزابالاغا خطأ فادحا بعدما ارتطمت محاولته لإبعاد الكرة بزميله روديغر وارتدت في الشباك ليتقدم أتلتيكو مرة أخرى في الدقيقة 78، لكن داني كارباخال أدرك التعادل ليذهب الفريقان لشوطين إضافيين.

ليلة من ليالي ريال مدريد في الرياض🤩 .. و8 أهداف في الديربي المثير⚽️🔥 📺 شاهد الأهداف بصوت المعلق علي الكعبي⬇️ #السوبر_الإسباني | ⁦#SSC pic.twitter.com/Kveo6YV8V0 — SSC (@ssc_sports) January 10, 2024

وعندما بدت المباراة متجهة إلى ركلات الترجيح، ارتدت الكرة من المدافع سافيتش لتسكن شباكه قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفي المحاولة الأخيرة بالمباراة، سجل دياز من هجمة مرتدة في المرمى الخالي بعد أن تقدم الحارس يان أوبلاك إلى منطقة جزاء ريال في محاولة يائسة لإدراك التعادل من ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة.