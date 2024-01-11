رياضة|أوروبا

أسماء كبيرة مرشحة لخلافة بوكيتينو مدرب تشلسي

11/1/2024

بات استمرار مدرب تشلسي ماوريسيو بوكيتينو على المحك؛ بسبب البداية المتعثرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث يجري الحديث عن المدربين الذين قد يخلفوه إذا استمرت الأوضاع على حالها في معقل البلوز.

وفاز بوكيتينو بـ8 مواجهات من أصل 20 في الدوري، وقد أدت خسارة البلوز الأخيرة أمام ميدلسبره إلى زيادة التكهنات حول مستقبله.

 

فيما يلي قائمة مختصرة لـ5 مرشحين محتملين يمكنهم تولي زمام الأمور في ستامفورد بريدج، وتغيير حظوظ تشلسي:

زين الدين زيدان

أحد الأسماء التي رُبطت بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لبعض الوقت.

أظهر قدراته في ريال مدريد عندما كان يعاني تحت قيادة رافا بينيتيز، حيث فاز الفرنسي بأعجوبة بدوري أبطال أوروبا في محاولته الأولى.

ارتبط زيدان بفرق مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. لكن الانتقال المحتمل إلى لندن قد يغريه أخيرا ما دام دون وظيفة.

روبرتو دي زربي

يسعى تشلسي وراء مدرب برايتون الشاب الذي قاد النادي إلى آفاق جديدة.

ربما لم ينجح الأمر في المرة الأولى، ولكن نظرا لتاريخ تشلسي في التفاوض مع برايتون من أجل ضم اللاعبين موسيس كايسيدو ومارك كوكوريلا، فليس من المستبعد أن نرى التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى مع دي زربي.

هانسي فليك

تحت قيادة فليك، حقق بايرن لقبا آخر في الدوري الألماني. كما فاز -كذلك- بدوري أبطال أوروبا في 2013.

ولم يكن مفاجئا عندما اختُير ليحل محل مدربه السابق يواكيم لوف مدربا للمنتخب الوطني الألماني. بعد تأجيل بطولة أوروبا في 2021.

ومع استمرار مسيرته الرائعة في بايرن، قد يجد تشلسي نفسه على استعداد للرهان عليه.

روبن أموريم

بعد أن أمضى كثيرا من مسيرته لاعبا في بنفيكا، وجد نفسه الآن على رأس منافسيهم سبورتنغ لشبونة.

منذ وصوله، أعاد أموريم بعض المجد إلى فريق لشبونة، وتمكن من الحصول على كأس السوبر البرتغالي وكأس الدوري البرتغالي مرتين. ويبدو اليوم من بين الأسماء المطروحة في تشلسي لخلافة بوكيتينو.

جوزيه مورينيو

ما لا يمكن إنكاره هو أن مكان مورينيو في تشلسي. كونه المدير الأكثر نجاحا في تاريخ النادي، حيث قادهم إلى ألقاب الدوري، حيث يعدّ المدرب البرتغالي ثامن أنجح مدرب من حيث الجوائز على الإطلاق.

لا يزال مو محبوبا ومحترما على نطاق واسع من العديد في ستامفورد بريدج، وليس مستبعدا أن نراه مرة أخرى يتسلم دفة القيادة في تشلسي.

المصدر : الصحافة البريطانية