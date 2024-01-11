أسماء كبيرة مرشحة لخلافة بوكيتينو مدرب تشلسي

بات استمرار مدرب تشلسي ماوريسيو بوكيتينو على المحك؛ بسبب البداية المتعثرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث يجري الحديث عن المدربين الذين قد يخلفوه إذا استمرت الأوضاع على حالها في معقل البلوز.

وفاز بوكيتينو بـ8 مواجهات من أصل 20 في الدوري، وقد أدت خسارة البلوز الأخيرة أمام ميدلسبره إلى زيادة التكهنات حول مستقبله.

فيما يلي قائمة مختصرة لـ5 مرشحين محتملين يمكنهم تولي زمام الأمور في ستامفورد بريدج، وتغيير حظوظ تشلسي:

زين الدين زيدان

أحد الأسماء التي رُبطت بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لبعض الوقت.

أظهر قدراته في ريال مدريد عندما كان يعاني تحت قيادة رافا بينيتيز، حيث فاز الفرنسي بأعجوبة بدوري أبطال أوروبا في محاولته الأولى.

ارتبط زيدان بفرق مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. لكن الانتقال المحتمل إلى لندن قد يغريه أخيرا ما دام دون وظيفة.

Zinedine Zidane was discussed for the Chelsea job but he is no real option at this stage. (via @Plettigoal / @SkySportDE) pic.twitter.com/xecPfvZycM — ChelsTransfer (@ChelsTransfer) April 22, 2023

روبرتو دي زربي

يسعى تشلسي وراء مدرب برايتون الشاب الذي قاد النادي إلى آفاق جديدة.

ربما لم ينجح الأمر في المرة الأولى، ولكن نظرا لتاريخ تشلسي في التفاوض مع برايتون من أجل ضم اللاعبين موسيس كايسيدو ومارك كوكوريلا، فليس من المستبعد أن نرى التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى مع دي زربي.

🧵 Brighton, coached by Roberto De Zerbi, is succeeding in the Premier League with their amazing build up. Affirmed by Guardiola as the best in the world. Discover all the virtues and methods used to surprise Chelsea. Thread! 🧵👇👇 pic.twitter.com/pyU8pS6Pvy — APFCourses (@ApfcSoccer) April 18, 2023

هانسي فليك

تحت قيادة فليك، حقق بايرن لقبا آخر في الدوري الألماني. كما فاز -كذلك- بدوري أبطال أوروبا في 2013.

ولم يكن مفاجئا عندما اختُير ليحل محل مدربه السابق يواكيم لوف مدربا للمنتخب الوطني الألماني. بعد تأجيل بطولة أوروبا في 2021.

ومع استمرار مسيرته الرائعة في بايرن، قد يجد تشلسي نفسه على استعداد للرهان عليه.

"Success is rented in football and rent is due everyday." – Hansi Flick Good morning people pic.twitter.com/SWx6a58i1h — Helgi Llozana 🏆🏆 (@HLlozana) January 10, 2024

روبن أموريم

بعد أن أمضى كثيرا من مسيرته لاعبا في بنفيكا، وجد نفسه الآن على رأس منافسيهم سبورتنغ لشبونة.

منذ وصوله، أعاد أموريم بعض المجد إلى فريق لشبونة، وتمكن من الحصول على كأس السوبر البرتغالي وكأس الدوري البرتغالي مرتين. ويبدو اليوم من بين الأسماء المطروحة في تشلسي لخلافة بوكيتينو.

🚨 Chelsea have held talks with Sporting’s Rúben Amorim as they continue their search for their next permanent manager.#CFC (@JacobSteinberg) pic.twitter.com/BFWIhckOMJ — Chelsea Dodgers (@TheBlueDodger) April 14, 2023

جوزيه مورينيو

ما لا يمكن إنكاره هو أن مكان مورينيو في تشلسي. كونه المدير الأكثر نجاحا في تاريخ النادي، حيث قادهم إلى ألقاب الدوري، حيث يعدّ المدرب البرتغالي ثامن أنجح مدرب من حيث الجوائز على الإطلاق.

لا يزال مو محبوبا ومحترما على نطاق واسع من العديد في ستامفورد بريدج، وليس مستبعدا أن نراه مرة أخرى يتسلم دفة القيادة في تشلسي.