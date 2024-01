أسماء كبيرة مرشحة لخلافة بوكيتينو مدرب تشلسي

بات استمرار مدرب تشلسي ماوريسيو بوكيتينو على المحك؛ بسبب البداية المتعثرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث يجري الحديث عن المدربين الذين قد يخلفوه إذا استمرت الأوضاع على حالها في معقل البلوز.

وفاز بوكيتينو بـ8 مواجهات من أصل 20 في الدوري، وقد أدت خسارة البلوز الأخيرة أمام ميدلسبره إلى زيادة التكهنات حول مستقبله.

فيما يلي قائمة مختصرة لـ5 مرشحين محتملين يمكنهم تولي زمام الأمور في ستامفورد بريدج، وتغيير حظوظ تشلسي:

زين الدين زيدان

أحد الأسماء التي رُبطت بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لبعض الوقت.

أظهر قدراته في ريال مدريد عندما كان يعاني تحت قيادة رافا بينيتيز، حيث فاز الفرنسي بأعجوبة بدوري أبطال أوروبا في محاولته الأولى.

ارتبط زيدان بفرق مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. لكن الانتقال المحتمل إلى لندن قد يغريه أخيرا ما دام دون وظيفة.

Zinedine Zidane was discussed for the Chelsea job but he is no real option at this stage. (via @Plettigoal / @SkySportDE ) pic.twitter.com/xecPfvZycM

روبرتو دي زربي

يسعى تشلسي وراء مدرب برايتون الشاب الذي قاد النادي إلى آفاق جديدة.

ربما لم ينجح الأمر في المرة الأولى، ولكن نظرا لتاريخ تشلسي في التفاوض مع برايتون من أجل ضم اللاعبين موسيس كايسيدو ومارك كوكوريلا، فليس من المستبعد أن نرى التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى مع دي زربي.

🧵 Brighton, coached by Roberto De Zerbi, is succeeding in the Premier League with their amazing build up.

Affirmed by Guardiola as the best in the world.

Discover all the virtues and methods used to surprise Chelsea.

Thread! 🧵👇👇 pic.twitter.com/pyU8pS6Pvy

— APFCourses (@ApfcSoccer) April 18, 2023