بفيديو من غزة.. الأهلي المصري يعلن تعاقده مع مهاجم "من فلسطين الحرة"

أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، قادما من نادي سيريوس السويدي، في عقد يمتد لـ4 سنوات ونصف السنة.

ونشر الأهلي مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن التعاقد مع وسام قائلا "من فلسطين الحرة.. إلى فخر الأمة".

وبدأ مقطع الفيديو ببيت من قصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، ليظهر بعدها مراسل صحفي من قطاع غزة للإعلان عن الصفقة.

وقال المراسل "إخوتي وأخواتي الكرام، الحياة لم ولن تتوقف، من قلب غزة الأبية أتحدث إليكم. الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا، نتمنى أن يكون خير ممثل لنا، وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي العريق".

وظهر بعدها وسام أبو علي مرتديا علم فلسطين في ملعب الأهلي بمقره في العاصمة المصرية، قبل أن يقول "خلوا المعنويات عالية، وسام أهلاوي".

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، أن التعاقد مع وسام أبو علي لاعب سيريوس يأتي لمدة 4 سنوات ونصف السنة، دون الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد.

وأكد موقع الأهلي على الإنترنت أن توفيق أنهى كل الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى الفريق.

وسيُقيد وسام في صفوف الأهلي كونه لاعبا مصريا طبقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، بمعاملة اللاعب الفلسطيني مثل المصري.