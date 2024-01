الكمبيوتر الخارق يتوقع بطل كأس آسيا من خلال الإحصائيات

تنطلق نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني الجاري، وسط بحر من التوقعات بخصوص هوية البطل الجديد بين المنتخبات الـ24 الطامحة لمعانقة اللقب في نهاية البطولة.

وفي ظل منافسة قوية من منتخبات مثل أستراليا واليابان وإيران والسعودية وكوريا الجنوبية التي تتطلع لإنهاء انتظارها الطويل بعد التتويج بلقبها الوحيد عام 1960، تأمل قطر المستضيفة في الدفاع عن لقبها القاري.

وسيكون "العنابي" الذي رفع اللقب لأول مرة في تاريخه عام 2019، بفوزه في النهائي على المنتخب الياباني (حامل اللقب 4 مرات)، تحت ضغط أثناء لعبه على أرضه.

وقبل ضربة بداية المنافسات، أجرى موقع "أوبتا" الرائد عالميا في تحليل بيانات كرة القدم، توقعات اعتمد فيها على كمبيوتر "خارق" حلل خوارزميات ومعلومات معقدة للوصول إلى التوقع النهائي باسم الفائز بلقب النسخة الـ 18.

وأشارت الإحصائيات إلى أن "منتخب الساموراي" هو الفريق الأكثر احتمالا للفوز بالتاج القاري بنسبة 24.6%، بينما بلغت نسبة تحقيق المنتخب الكوري الجنوبي للقب 14.3%، ثم إيران بنسبة 11.2%.

𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟑: Opta Predictions 🏆

The 2023 Asian Cup kicks off on Friday, so what better time to evaluate the Opta supercomputer predictions.

Japan are the team to beat, with the supercomputer giving them a 24.6% chance of success.#AsianCup2023 #HayyaAsia

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) January 9, 2024