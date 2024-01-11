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رياضة|قطر

الكمبيوتر الخارق يتوقع بطل كأس آسيا من خلال الإحصائيات

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النسخة الـ18 من البطولة الآسيوية ستشهد منافسة قوية بين أفضل المنتخبات في القارة (مواقع التواصل)
11/1/2024

تنطلق نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني الجاري، وسط بحر من التوقعات بخصوص هوية البطل الجديد بين المنتخبات الـ24 الطامحة لمعانقة اللقب في نهاية البطولة.

وفي ظل منافسة قوية من منتخبات مثل أستراليا واليابان وإيران والسعودية وكوريا الجنوبية التي تتطلع لإنهاء انتظارها الطويل بعد التتويج بلقبها الوحيد عام 1960، تأمل قطر المستضيفة في الدفاع عن لقبها القاري.

وسيكون "العنابي" الذي رفع اللقب لأول مرة في تاريخه عام 2019، بفوزه في النهائي على المنتخب الياباني (حامل اللقب 4 مرات)، تحت ضغط أثناء لعبه على أرضه.

وقبل ضربة بداية المنافسات، أجرى موقع "أوبتا" الرائد عالميا في تحليل بيانات كرة القدم، توقعات اعتمد فيها على كمبيوتر "خارق" حلل خوارزميات ومعلومات معقدة للوصول إلى التوقع النهائي باسم الفائز بلقب النسخة الـ 18.

وأشارت الإحصائيات إلى أن "منتخب الساموراي" هو الفريق الأكثر احتمالا للفوز بالتاج القاري بنسبة 24.6%، بينما بلغت نسبة تحقيق المنتخب الكوري الجنوبي للقب 14.3%، ثم إيران بنسبة 11.2%.

حظوظ اليابان في البطولة:

  • خروج المغلوب: (95.6%).
  • ربع النهائي: (57.2%).
  • نصف النهائي: (36.5%).
  • النهائي: (21.7%).
  • التتويج باللقب: (12.8%).

ويأتي منتخب إيران -الفائز بأكبر عدد من المباريات في تاريخ البطولة (41 مباراة) وأكبر عدد من الأهداف (131 هدفا)- ثالث المرشحين لنيل الكأس بنسبة 11.2%.

حظوظ إيران:

  • خروج المغلوب: (93.2%).
  • ربع النهائي: (63 %).
  • نصف النهائي: (34.9%).
  • النهائي: (21.2%).
  • التتويج باللقب: (11.2%).

من جهة أخرى، يتنافس المنتخبان الأسترالي والسعودي على اللقب بنسبة 10.7% و10.6% على التوالي، في حين تبلغ احتمالية فوز "العنابي" باللقب للمرة الثانية على التوالي 9.8%، بينما لا تتجاوز نسبة فوز المنتخب الإماراتي باللقب 2.9 %.

حظوظ المنتخب القطري:

  • خروج المغلوب: (88.6%).
  • ربع النهائي: (58.6%).
  • نصف النهائي: (34.5%).
  • النهائي: (18.7%).
  • التتويج باللقب: (9.8%).

وتأمل السعودية التي بلغت النهائي 6 مرات وفازت باللقب 3 مرات إلى تكرار نجاحها عام 1988 على الأراضي القطرية، وتبدو قادرة على تصدر المجموعة السادسة حيث تتنافس مع عمان وقرغيزستان وتايلند.

حظوظ السعودية:

  • خروج المغلوب: (93.5%).
  • ربع النهائي: (60.1%).
  • نصف النهائي: (35.9%).
  • النهائي: (19%).
  • التتويج باللقب: (10.6%).

ويبدو أن العراق المتوج بكأس آسيا في عام 2007 هو الفريق الوحيد الذي من المرجح أن ينافس اليابان في المجموعة الرابعة، حيث ناهزت فرصة تتويجه باللقب 16% بحسب التوقعات.

حظوظ العراق:

  • خروج المغلوب: (74.9%).
  • ربع النهائي: (34.7%).
  • نصف النهائي: (15.9%).
  • النهائي: (6.8 %).
  • التتويج باللقب: (2.4 %).

وتبدو فرص بقية المنتخبات العربية المشاركة منعدمة للتتويج باللقب وضئيلة لبلوغ الأدوار النهائية وفقا للتوقعات، حيث بلغت نسبة وصول الإمارات للنهائي 2.9% وعمان 1.8% والأردن 1.1% وسوريا 1%، في حين لم تبلغ البحرين ولبنان وفلسطين حاجز 1%.

المصدر : مواقع إلكترونية