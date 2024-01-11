تنطلق الجمعة 12 يناير/كانون الثاني الجاري بطولة أمم آسيا لكرة القدم في قطر بمشاركة 24 منتخبا، وبعيدا عن الأسماء الرسمية المسجلة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يتميز كل منتخب بلقب خاص اشتهر به وسط الجماهير الكروية.

وترتبط ألقاب المنتخبات في العادة إما بأسماء حيوانات مفترسة وأخرى قوية، أو برموز تعكس الموروث الثقافي والعادات، أو ألوان الأعلام الرسمية للدول المشاركة.

المجموعة الأولى

العنابي (قطر): يرتدي المنتخب القطري اللون العنابي "الأدعم" وهو لون علم البلاد، الذي يتفرد عن أعلام بقية دول العالم.

يرتدي المنتخب القطري اللون العنابي "الأدعم" وهو لون علم البلاد، الذي يتفرد عن أعلام بقية دول العالم. الأرز (لبنان) : يعرف المنتخب اللبناني باسم "الأرز" نسبة لشجرة الأرز المعمرة، التي تعد رمزا وطنيا مهما للبنان وتظهر على علم البلاد.

: يعرف المنتخب اللبناني باسم "الأرز" نسبة لشجرة الأرز المعمرة، التي تعد رمزا وطنيا مهما للبنان وتظهر على علم البلاد. التنين (الصين): التنين هو كائن خرافي، لكنه رمز مهم في الثقافة الصينية، ويظهر في المهرجانات والاحتفالات الشعبية.

التنين هو كائن خرافي، لكنه رمز مهم في الثقافة الصينية، ويظهر في المهرجانات والاحتفالات الشعبية. التاج (طاجيكستان): يزين التاج علم البلاد، وهو يمثل السلالة السامانية والشعب الطاجيكي.

المجموعة الثانية

سوكرووس (أستراليا): يشتهر باسم (سوكرووس) وهو اسم يجمع بين كلمة "سوكر"، أي كرة القدم و"ووس" اسم حيوان كانغرو" الذي تشتهر به أستراليا.

يشتهر باسم (سوكرووس) وهو اسم يجمع بين كلمة "سوكر"، أي كرة القدم و"ووس" اسم حيوان كانغرو" الذي تشتهر به أستراليا. الذئاب البيضاء (أوزباكستان): الذئب الأبيض هو رمز وطني لأوزبكستان، لذلك أطلق على المنتخب الأول اسم الذئاب البيضاء.

الذئب الأبيض هو رمز وطني لأوزبكستان، لذلك أطلق على المنتخب الأول اسم الذئاب البيضاء. نسور قاسيون (سوريا): شبه لاعبو المنتخب السوري بالنسور التي تحلق فوق جبل قاسيون المطل على العاصمة السورية دمشق.

شبه لاعبو المنتخب السوري بالنسور التي تحلق فوق جبل قاسيون المطل على العاصمة السورية دمشق. النمور الزرقاء (الهند): يحمل النمر البنغالي دلالات قدسية في الهند، إلى جانب صفاته كحيوان قوي وشرس وسريع الحركة.

المجموعة الثالثة

تيم ميلي (إيران): يطلق على المنتخب الإيراني اسم (تيم ميلي) وهو يعني باللغة الفارسية "الفريق القومي".

يطلق على المنتخب الإيراني اسم (تيم ميلي) وهو يعني باللغة الفارسية "الفريق القومي". الأبيض (الإمارات): سمي بهذا الاسم لأن المنتخب الإماراتي يرتدي القمصان البيضاء منذ تأسيسه.

سمي بهذا الاسم لأن المنتخب الإماراتي يرتدي القمصان البيضاء منذ تأسيسه. التنانين (هونغ كونغ): التنين هو رمز مهم في الثقافة الصينية ويستخدمه أيضا سكان هونغ كونغ لإظهار فخرهم.

التنين هو رمز مهم في الثقافة الصينية ويستخدمه أيضا سكان هونغ كونغ لإظهار فخرهم. الفدائي (فلسطين): نسبة لنضال وكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني.

المجموعة الرابعة

الساموراي (اليابان): يعرف بمنتخب "الساموراي" نسبة إلى محاربي اليابان القدماء المعروفين بالقوة والصبر وحب النصر.

يعرف بمنتخب "الساموراي" نسبة إلى محاربي اليابان القدماء المعروفين بالقوة والصبر وحب النصر. جارودا (إندونيسيا): يشتهر المنتخب باسم "جارودا" وهو طائر أسطوري يعد رمزا وطنيا لإندونيسيا.

يشتهر المنتخب باسم "جارودا" وهو طائر أسطوري يعد رمزا وطنيا لإندونيسيا. أسود الرافدين (العراق): نسبة إلى الأسد الآسيوي أو أسد بلاد ما بين النهرين في شبه الجزيرة العربية القديمة، وما يتمتع به من أهمية كبيرة في الثقافة العربية والإسلامية.

نسبة إلى الأسد الآسيوي أو أسد بلاد ما بين النهرين في شبه الجزيرة العربية القديمة، وما يتمتع به من أهمية كبيرة في الثقافة العربية والإسلامية. المحاربون الحمر (فيتنام): هو لقب رمزي وثوري، ويوصف لاعبو المنتخب بالمحاربين، لأنهم يدافعون عن ألوان بلدهم فوق أرض الملعب.

المجموعة الخامسة

الشمشون (كوريا الجنوبية): لقب المنتخب الكوري الجنوبي بـ"الشمشون" وتعني المحارب الشجاع الذي لا يهاب أحدا.

لقب المنتخب الكوري الجنوبي بـ"الشمشون" وتعني المحارب الشجاع الذي لا يهاب أحدا. نمور الملايو (ماليزيا): نسبة للنمر ملاوي الذي يعيش في شبه الجزيرة الماليزية.

نسبة للنمر ملاوي الذي يعيش في شبه الجزيرة الماليزية. النشامى (الأردن): هم الرجال الأقوياء والذين يملكون الروح والعزيمة والشهامة والتحدي.

هم الرجال الأقوياء والذين يملكون الروح والعزيمة والشهامة والتحدي. الأحمر (البحرين): أطلق عليه بهذا الاسم نسبة لأحد لوني العلم البحريني.

المجموعة السادسة