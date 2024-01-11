اليابانية ياماشيتا تصبح أول امرأة تدير مباراة في كأس آسيا

ستنال الحَكَمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا شرف أن تكون أول امرأة تتولى إدارة مباراة ضمن نهائيات كأس آسيا، خلال المباراة المقررة بين أستراليا والهند السبت القادم في البطولة المقررة في قطر، كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، وذلك في سابقة في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت قبل 68 عاما.

وياماشيتا (37 عاما) هي واحدة من 5 حكمات رائدات يشاركن في النسخة 18 من كأس آسيا.

وسيعاون ياماشيتا في مهمتها، مواطنتاها ماكوتو بوزونو وناومي تيشيروغي، وهن يشكلن ثلاثيا شهيرا صنعن التاريخ كونهنّ أول حكمات أشرفن على مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي (2019)، ودوري أبطال آسيا (2022)، وبطولة اليابان (2023).

ستنال الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا شرف أن تكون أول إمرأة تتولى إدارة مباراة ضمن نهائيات كأس آسيا، خلال المباراة المقررة بين أستراليا والهند السبت في البطولة المقررة في #قطر، وذلك في سابقة في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت قبل 68 عاماً.https://t.co/vu04NMD9Wv #فرانس_برس pic.twitter.com/tShPofaH3g — فرانس برس بالعربية (@AFPar) January 11, 2024

حصلت ياماشيتا، أول حكمة محترفة من اليابان، على الشارة الدولية في 2015، ومنذ ذلك الحين واصلت تحطيم العديد من الحواجز.

كانت ياماشيتا المولودة في طوكيو أول امرأة تدير مباراة في الدوري الياباني في سبتمبر/أيلول 2022، وكانت على وجه الخصوص واحدة من 6 حكمات عُيِّنّ خلال كأس العالم 2022 في قطر أيضا، في سابقة كذلك في تاريخ البطولة العالمية.

كانت ياماشيتا هي الحكم الرئيس للمباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023، حيث أدارت مباراتين أخريين، وعملت حكما رابعا في مباراتين أخريين. كانت هذه ثاني بطولة لها في كأس العالم للسيدات، بعد ظهورها الأول في 2019 في فرنسا، وهي تتمتع بخبرة الألعاب الأولمبية (2020).