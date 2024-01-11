الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يستبعد إسرائيل "لأسباب أمنية"

أعلن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اليوم الخميس تعليق مشاركات إسرائيل من جميع البطولات لضمان "سلامة جميع المشاركين" بما في ذلك الإسرائيليون.

وقال في بيان "بعد دراسة للوضع بالكامل، قرر مجلس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، ونظرا للمخاوف التي أثيرت بشأن سلامة جميع المشاركين في البطولات، أنّ إسرائيل لن تشارك بعد الآن في البطولات التي ينظمها الاتحاد".

وأضاف "وفقا لالتزام الاتحاد بحماية جميع المنافسين، كما التزامه بوضع تدابير للحماية الأمنية والتدابير الصحيّة، قرر المجلس (…) تعليق مشاركات المنتخبات الإسرائيلية في البطولات حتّى يتم ضمان سلامة وحماية جميع المشاركين (بما فيهم الإسرائيليون)".

ويأتي هذا القرار بعد التشاور مع المنتخبات المشاركة والبلاد المستضيفة، بحسب ما أشار الاتحاد.

ومنذ الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، اضطرت عدة منتخبات وأندية للعب "المباريات البيتية" خارج أرضها.

وعلى سبيل المثال اضطر مكابي حيفا لكرة السلة إلى استضافة موناكو الفرنسي ضمن الدوري الأوروبي (يوروليغ) في الثاني من يناير/كانون الثاني الحالي في العاصمة الصربية بلغراد.

وحصل الأمر عينه مع النادي نفسه في كرة القدم، حيث استضاف رين الفرنسي في دور المجموعات من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 30 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي في العاصمة المجريّة بودابست.

ولعب المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم مباراة التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 ضد سويسرا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب "بوشكاش أكاديميا بانشو أرينا" في مدينة فيلكسوت المجرية.