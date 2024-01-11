الاتحاد الآسيوي يشيد بملاعب كأس آسيا في قطر

مع تبقي ساعات قليلة على انطلاق منافسات كأس أمم آسيا 2023، أشادت اللجنة المنظمة للبطولة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالاستعداد "الاستثنائي" الذي تم القيام به من أجل توفير أفضل منصة للتألق أمام اللاعبين والمنتخبات المشاركة.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الآسيوية في قطر غدا الجمعة، حيث يلتقي المنتخب القطري مع نظيره اللبناني في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة، التي يشارك فيها 24 منتخبا.

وعقدت اللجنة اجتماعا اليوم الخميس برئاسة ماريانو ارانيتا جونيور، حيث اطلع أعضاؤها على تحديث شامل حول أهم الإنجازات والخطوات التي تمت من أجل الاستعداد للبطولة، وكذلك حول جاهزية جميع الجوانب العملياتية من أجل إقامة بطولة مميزة لكل الأطراف المشاركة.

وقال جونيور "من ناحية الأمور العملياتية، فإنه من الواضح أن قارة آسيا جاهزة للاحتفال بأفضل نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس آسيا، وقد أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن قطر 2023 ستكون بطولة السوابق التاريخية، وهذا الأمر تحقق بفضل التنسيق عالي المستوى والتكامل بين الاتحاد الآسيوي للعبة واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا".

وأضاف جونيور في تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإلكتروني "سواء من خلال إطلاق شعار البطولة -هيا آسيا- وكذلك إطلاق كأس آسيا الالكترونية، وتطبيق نظام التسلل شبه الآلي، ونظام حكام الفيديو المساعد، والتطوير في الاحتفالات قبل انطلاق كل مباراة، واستخدام مشروعات رقمية متنوعة في سياسة عدم استخدام الورق، فإن كل هذا يؤكد التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة بضمان تقديم خبرة لا تتكرر لكل المشاركين".

وتابع "لدينا إيمان مطلق في أننا سنبني على إرثنا المليء بالفخر في النسخ السابقة، وكذلك بالأهمية ذاتها فإننا سنمتّن الأساسات أمام الدول التي سوف تستضيف كأس آسيا في المستقبل، من أجل البناء على المعايير النموذجية، التي وضعها الاتحاد القطري لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة، والسلطات القطرية".