دخل السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي القفص الذهبي قبل أيام قليلة من انطلاق أكبر حدث كروي في القارة السمراء، وهو بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.

وتزوج ماني، الذي سيدافع مع رفاقه عن اللقب القاري المتوّجين به في الكاميرون في 2021، من عائشة تامبا البالغة 19 عاما.

وأقيم حفل الزفاف في 7 يناير/كانون الثاني الجاري في كور مسار، وهي منطقة في العاصمة داكار، بحضور العائلة والأصدقاء ونجوم كرة القدم.

وذكرت تقارير أن ماني البالغ 31 عاما يعرف عائشة منذ سنوات مراهقتها، وكان نجم ليفربول السابق يتكفل بمصاريفها الشخصية، ويدفع فواتيرها المدرسية إلى جانب تبرعه بالمال من أجل بناء مستشفى ومسجد ومدرسة في بلدة كازامانس مسقط رأس زوجته الحالية.

وشارك قائد منتخب السنغال بعضا من صور زفافه على حسابه في "إنستغرام" وهو يظهر مرتديا الزي السنغالي التقليدي مع تعليق كتب فيه "الحمد لله" مكتوب باللغة العربية.

مواصفات زوجة ماني

خلال الفترة التي قضاها في ليفربول، لم يكشف السنغالي علنا عن أي علاقات عاطفية وأبقى عائشة سرا، لكن في 2022، تحدث عن نوع المرأة التي يريد الارتباط بها.

وقال نجم بايرن ميونخ الألماني السابق "لقد رأيت كثيرا من الفتيات يسألنني عن سبب عدم زواجي، لكن آسف ربما تضيعين وقتك. المرأة التي أتزوجها لن تكون على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف "أريد أن أتزوج فتاة تطيع الله وتصلي. كل شخص لديه طريقته الخاصة في اختيار الحب".

يذكر أن "أسود التيرانغا" سيتنافسون في المجموعة الثالثة، وسيستهلون حملة الدفاع عن لقبهم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني الجاري بمواجهة غامبيا، ثم يصطدمون بالكاميرون الخميس 18 يناير/كانون الثاني الحالي، على أن يتواجهوا مع غينيا في الجولة الثالثة والأخيرة الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني الجاري.