أوسيمين يهاجم وكيل زميله بسبب شائعات انتقاله للدوري السعودي

وجّه النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم انتقادات لاذعة لوكيل أعمال زميله خفيتشا كفاراتسخيليا عندما لمّح لإمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي.

وبدأ كل شيء يوم الثلاثاء عندما تحدث ماموكا جوجيلي، وكيل جناح نابولي كفاراتسخيليا، إلى الصحفي الجورجي تسوتني كينكلادزي حول أوسيمين.

وقال وكيل أعمال النجم الجورجي "أقول لك الآن، سيذهب للعب في السعودية في الصيف. نابولي زاد عقد أوسيمين، لكن خفيتشا لن يفعل ذلك. لن يقبل التحويل للسعودية ولو عرضت عليه مليارا".

وأضاف "كفاراتسخيليا، الأمر مختلف معه عن أوسيمين إنه يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو برشلونة أو مانشستر سيتي، ويريد أن يكون ناجحا".

ولم يتأخر رد أوسيمين كثيرا حيث كتب عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" "عزيزي ماموكا جوجيلي، أنت نموذج مثالي للقذارة والعار، محرج من الرد عليك بسبب طريقة تفكيرك، عليك بالصمت وأن تبقي اسمي بعيدا عن فمك دائما".

🚨 Victor Osimhen replies to Kvaratskhelia’s agent, who had suggested that the Nigerian will head to Saudi Arabia in the summer. “Dear Mamuka Jugeli, you are a piece of filth and a disgrace”. "I'm embarrassed at your sense of reasoning”. “Dumb f*ck! KEEP MY NAME OUT OF YOUR… pic.twitter.com/1H2Fj74ojU — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) January 10, 2024

وفي وقت لاحق، علّق روبرتو كاليندا وكيل أعمال فيكتور أوسيمين على الواقعة، من خلال بيان رسمي، حاد وصارم.

وقال "يجب على الجميع أن ينظروا إلى منازلهم وأن يحترموا عمل الآخرين. ليس من الصحيح الحديث عن مستقبل اللاعبين الآخرين. وهذا يخلق سوء فهم ومشاكل بالإضافة إلى توقعات مؤسفة. الكلمات المزعومة للوكيل ماموكا جوجيلي سيئة".

وأضاف "تصريحات ماموكا سطحية وغير مقبولة، هذه الكلمات تخلق مشاكل للاعبي فيكتور أوسيمين مع جماهير نابولي دون أي سبب أو حقيقة، لقد وقّعنا للتو على تجديد العقد وأمنية فيكتور الوحيدة، بالإضافة إلى كأس الأمم الأفريقية، هي مساعدة نابولي، كل شيء آخر هراء".

🗣️ Victor Osimhen's agent Roberto Calenda responds after Khvicha Kvaratskhelia's agent Mamuka Jugeli predicted the Napoli striker would move to Saudi this summer. "Everyone must look into their own home and have respect for the work of others. It is not correct to talk about the… pic.twitter.com/65uOBH7XAN — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 10, 2024

وجدد فريق نابولي عقد النجم النيجيري بشكل رسمي، لمدة موسمين حتي يونيو/حزيران 2026.

وذكرت تقارير إعلامية أن أوسيمين يقترب من أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، قبل أن ينفي اللاعب الأمر جملة وتفصيلا.

وتشير تقارير إلى أن أوسيمين مستهدف وبقوة من جانب بعض الأندية الأوروبية الكبرى، منها تشلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، التي تدرس إمكانية التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وكان كل من كفاراتسخيليا وأوسيمين من بين الأسباب الرئيسية وراء فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث تم اختيار النيجيري كأفضل لاعب، بينما اعتبر كفارا على نطاق واسع أفضل صفقة لهذا العام.

وتُوج أوسيمين مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، للمرة الأولى في تاريخه، بعد مستوياته المذهلة مع فريق نابولي ودوره الحاسم في التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

ويستعد فيكتور أوسيمين لقيادة منتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج، حيث ينافس في المجموعة الأولى إلى جانب ساحل العاج وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.