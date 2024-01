أوسيمين يهاجم وكيل زميله بسبب شائعات انتقاله للدوري السعودي

وجّه النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم انتقادات لاذعة لوكيل أعمال زميله خفيتشا كفاراتسخيليا عندما لمّح لإمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي.

وبدأ كل شيء يوم الثلاثاء عندما تحدث ماموكا جوجيلي، وكيل جناح نابولي كفاراتسخيليا، إلى الصحفي الجورجي تسوتني كينكلادزي حول أوسيمين.

وقال وكيل أعمال النجم الجورجي "أقول لك الآن، سيذهب للعب في السعودية في الصيف. نابولي زاد عقد أوسيمين، لكن خفيتشا لن يفعل ذلك. لن يقبل التحويل للسعودية ولو عرضت عليه مليارا".

وأضاف "كفاراتسخيليا، الأمر مختلف معه عن أوسيمين إنه يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو برشلونة أو مانشستر سيتي، ويريد أن يكون ناجحا".

ولم يتأخر رد أوسيمين كثيرا حيث كتب عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" "عزيزي ماموكا جوجيلي، أنت نموذج مثالي للقذارة والعار، محرج من الرد عليك بسبب طريقة تفكيرك، عليك بالصمت وأن تبقي اسمي بعيدا عن فمك دائما".

🚨 Victor Osimhen replies to Kvaratskhelia’s agent, who had suggested that the Nigerian will head to Saudi Arabia in the summer.

“Dear Mamuka Jugeli, you are a piece of filth and a disgrace”. "I'm embarrassed at your sense of reasoning”. “Dumb f*ck! KEEP MY NAME OUT OF YOUR… pic.twitter.com/1H2Fj74ojU

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) January 10, 2024