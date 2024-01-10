المنتخبات الأوفر حظا للتتويج بكأس أمم أفريقيا

قبل 3 أيام من انطلاق النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في ساحل العاج من 13 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 11 فبراير/شباط المقبل، تتزايد التوقعات المفتوحة على كل الاحتمالات حول المنتخبات المرشحة للفوز باللقب القاري.

ويتطلع المنتخب السنغالي بطل النسخة الماضية للاحتفاظ باللقب للمرة الأولى، ولديه فرصة بنسبة 12.8% لإضافة نجمة ثانية إلى قميصه خلال هذه البطولة، وهي الأعلى وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في إحصاءات كرة القدم.

ويرى الموقع أن "أسود التيرانغا" لا يزالون خصوما شرسين وقادرين على الدفاع عن تاجهم القاري بوجود القائد ساديو ماني، مهاجم النصر السعودي.

ولم ينجح أي منتخب أفريقي فاز بالبطولة سابقا في الحفاظ على اللقب منذ فوز مصر باللقب الثالث على التوالي عام 2010، لكن فريق المدرب أليو سيسي يتوقع سيره بخطى ثابتة نحو النهائي.

وهذه حظوظ السنغال في البطولة:

خروج المغلوب: (88.8%).

(88.8%). ربع النهائي: (57.2%).

(57.2%). نصف النهائي: (36.5%).

(36.5%). النهائي: (21.7%).

(21.7%). التتويج باللقب: (12.8%).

𝐀𝐅𝐂𝐎𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟑: Opta Predictions 📈 Who will win the 2023 Africa Cup of Nations? The Opta supercomputer has delivered its 2023 AFCON predictions as tournament hosts Ivory Coast look to dethrone reigning champions Senegal.#TotalEnergiesAFCON2023 | @CAF_Online — Opta Analyst (@OptaAnalyst) January 9, 2024

ساحل العاج والمغرب على منصة التتويج

وحسب أوبتا فإن منتخب ساحل العاج هو ثاني المرشحين للفوز بالكأس على أرضها بنسبة 12.1%، مسلحا بميزة الأرض والجمهور، ومدججا بنجوم بارزين مثل ماكس آلان غراديل المخضرم، الذي سيلعب في "الكان" السابعة بعد نسخ 2012 و2013 و2015 و2017 و2019 و2021، والمهاجم المتألق سيباستيان هالر.

ويمتلك المغرب 11.1% للفوز باللقب، بعد أن أصبح أول منتخب أفريقي يصل المربع الذهبي لكأس العالم. ويمكن لمنتخب "أسود الأطلس" بقيادة سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي وأشرف حكيمي ويوسف النصيري أن يصل إلى قمة القارة لأول مرة منذ عام 1976، وينتزع النجمة الثانية.

وهذه حظوظ المغرب في البطولة القارية:

خروج المغلوب : (89.7%).

: (89.7%). ربع النهائي : (55.6%).

: (55.6%). نصف النهائي : (33.2%).

: (33.2%). النهائي : (19.3%).

: (19.3%). التتويج باللقب: (11.1%).

أسود الأطلس جاهزون بالاحتفالات ✅🇲🇦 من تنتظر رؤية احتفاله في كأس الأمم الإفريقية 2023؟ 🤔🏆@EnMaroc | #TotalEnergiesAFCON2023 | #أمم_إفريقيا_2023 pic.twitter.com/K7nBdE9a3j — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 10, 2024

حظوظ الجزائر

لدى المنتخب الجزائري، المتوج باللقب الأفريقي مرتين، فرصة 9.7% لبلوغ المجد الأفريقي، وتعويض خروجه المخيب من دور المجموعات في النسخة الماضية.

ويمتلك "ثعالب الصحراء" نسبة 57.5% لتصدر المجموعة الرابعة التي تضم أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا، وهي أعلى نسبة لأي فريق في البطولة، وفق ما ذكره موقع أوبتا.

وهذه حظوظ الجزائر في البطولة:

خروج المغلوب: (91.5%).

(91.5%). ربع النهائي: (56.1%).

(56.1%). نصف النهائي: (30.9%).

(30.9%). النهائي: (17.4%).

(17.4%). التتويج باللقب: (9.7%).

تتويج مصر وحلم صلاح

احتل المنتخب المصري -صاحب الرقم القياسي بالتتويج بكأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب- المرتبة الخامسة بنسبة (8.5%) للفوز باللقب الذي يحلم به نجوم مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، لمحو هزيمتهم في المباراة النهائية بالنسخة الأخيرة أمام السنغال قبل عامين.

ولم يفز صلاح نجم ليفربول بهذه الكأس الأفريقية من قبل، لكنه قد يصبح أول مصري يسجل في 4 نسخ مختلفة لكأس أمم أفريقيا، بعد أن زار الشباك سابقا في 2017 و2019 و2021.

وهذه حظوظ مصر في البطولة:

خروج المغلوب: (88%).

(88%). ربع النهائي: (53.9%).

(53.9%). نصف النهائي: (29.9%).

(29.9%). النهائي: (16%).

(16%). التتويج باللقب: (8.5%).

تونس في المركز الثامن

وجاءت تونس (بطلة عام 2004) في المرتبة السابعة بنسبة تتويج بلغت (6.3%) متصدرة مجموعتها الخامسة، ومالي ثانية بـ(3.7%)، وجنوب أفريقيا (2.1%)، وناميبيا (0.5%).

ولدى "نسور قرطاج" فرصة بنسبة 84.6% للتقدم إلى دور الـ16، وهي أعلى نسبة بين المرشحين في المجموعة لبلوغ مرحلة خروج المغلوب.

وهذه حظوظ تونس في البطولة القارية: