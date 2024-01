المنتخبات الأوفر حظا للتتويج بكأس أمم أفريقيا

قبل 3 أيام من انطلاق النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في ساحل العاج من 13 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 11 فبراير/شباط المقبل، تتزايد التوقعات المفتوحة على كل الاحتمالات حول المنتخبات المرشحة للفوز باللقب القاري.

ويتطلع المنتخب السنغالي بطل النسخة الماضية للاحتفاظ باللقب للمرة الأولى، ولديه فرصة بنسبة 12.8% لإضافة نجمة ثانية إلى قميصه خلال هذه البطولة، وهي الأعلى وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في إحصاءات كرة القدم.

ويرى الموقع أن "أسود التيرانغا" لا يزالون خصوما شرسين وقادرين على الدفاع عن تاجهم القاري بوجود القائد ساديو ماني، مهاجم النصر السعودي.

ولم ينجح أي منتخب أفريقي فاز بالبطولة سابقا في الحفاظ على اللقب منذ فوز مصر باللقب الثالث على التوالي عام 2010، لكن فريق المدرب أليو سيسي يتوقع سيره بخطى ثابتة نحو النهائي.

وهذه حظوظ السنغال في البطولة:

𝐀𝐅𝐂𝐎𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟑: Opta Predictions 📈

Who will win the 2023 Africa Cup of Nations?

The Opta supercomputer has delivered its 2023 AFCON predictions as tournament hosts Ivory Coast look to dethrone reigning champions Senegal.#TotalEnergiesAFCON2023 | @CAF_Online

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) January 9, 2024