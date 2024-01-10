تشافي يتطلع للفوز بالسوبر وتكرار سيناريو فوز برشلونة بالدوري الإسباني

يتطلع تشافي هرنانديز مدرب فريق برشلونة أن يكون الفوز بكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بمثابة نقطة التحول لإنعاش حظوظ الفريق في المنافسة والفوز بلقب الدوري كما حدث الموسم الماضي.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث في الترتيب، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، ويحتاج إلى دفعة معنوية بعد الخسارة القاسية على أرضه أمام جيرونا في الدوري الإسباني الشهر الماضي.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين اليوم الأربعاء عشية مباراة الدور قبل النهائي في كأس السوبر بين برشلونة وأوساسونا غدا الخميس في الرياض "بالطبع، نريد تكرار ذلك".

وأضاف "كانت بطولة العام الماضي جيدة حقا قبل خوض النصف الثاني من الموسم، وآمل أن نصل إلى نقطة التحول هذا الموسم أيضا حيث يحتاج الفريق إلى استعادة الروح المعنوية والثقة".

🎙️ تشافي: "لدي ثقة تامة في لاعبينا. الفريق على أتم الاستعداد للتنافس على هذا اللقب، الذي سنسعى لتحقيقه مرة أخرى بعدما تُوِّجنا به العام الماضي هنا في الرياض" 🏆 #السوبر_الإسباني pic.twitter.com/VdI2X7pGMV — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 10, 2024

ويحتل أوساسونا، الذي تأهل لكأس السوبر بصفته وصيف بطل كأس الملك موسم 2022-2023، المركز 12 في الدوري ولم يهزم برشلونة منذ عام 2020.

وقال تشافي "لا يمكننا ارتكاب أي أخطاء لأننا سنواجه أشد العواقب. بالطبع نحن المرشحون لأننا برشلونة، لكنها مباراة خروج المغلوب وعلينا أن نُظهر أننا نستحق التأهل للنهائي".

ويقام نهائي كأس السوبر يوم الأحد، إذ يلتقي الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا بالفائز من قمة مدريد بين ريال وأتلتيكو اليوم الأربعاء.