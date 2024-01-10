رياضة|ساحل العاج

أرقام قياسية في كأس أمم أفريقيا تنتظر تحطيمها بنسخة ساحل العاج

epa11035573 Peopl walk past a mural of then Ivory Coast captain Yaya Toure with the 2015 Africa Cup of Nations trophy in Treichville district, Abidjan, Ivory Coast, 18 December 2023. The 2023 African Cup of Nations will take place in Ivory Coast from 13 January to 11 February 2024. EPA-EFE/LEGNAN KOULA
24 منتخبا يشارك في "كان 2023" بساحل العاج للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021 (الأوروبية)
10/1/2024

تستضيف ساحل العاج النسخة الـ34 من كأس أمم أفريقيا في كرة القدم بدءا من السبت المقبل وحتى العاشر من فبراير/شباط المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 40 عاما.

ويشارك 24 منتخبا في "كان 2023" للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.

وقسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

وخلال النسخ الـ33 السابقة، سُجلت أرقام قياسية في البطولة الكروية الأهم في تاريخ القارة.

وأبرز الأرقام القياسية هي:

  • أكثر المنتخبات فوزا باللقب: مصر 7 مرات (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010).
  • أكثر المنتخبات وصولا للنهائي: مصر 10 مرات (1957 و1959 و1962 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 و2017 و2021).
  • أكثر المنتخبات مشاركة في النهائيات: مصر 26 مرة (1957 و1959 و1962 و1963 و1970 و1974 و1976 و1980 و1984 و1986 و1988 و1990 و1992 و1994 و1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010 و2017 و2019 و2021 و2023).
  • أكثر المنتخبات خوضا للمباريات في البطولة: مصر (107 مرات).
  • أكثر المنتخبات فوزا بالمباريات في البطولة: مصر (60 مرة).
  • أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في البطولة: مصر (168 هدفا).
  • أكثر المنتخبات في المشاركات المتتالية في البطولة: تونس 16 مرة (1994-2023).
  • أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة: الكاميروني ريجوبير سونغ، والمصري أحمد أحسن، والغاني ديدي أيو، والتونسي يوسف المساكني (8 مرات).
  • أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات البطولة: الكاميروني ريجوبير سونغ (36 مرة).
  • أكثر اللاعبين مشاركة في نهائي البطولة: المصري أحمد حسن، 4 مرات (1998 و2006 و2008 و2010).
  • الهداف التاريخي للبطولة: الكاميروني صامويل إيتو (17 هدفا في 5 نسخ).
  • أكثر لاعب سجل أهدافا في بطولة واحدة: الزائيري مولومبا نداي (9 أهداف في نسخة 1974).
  • أكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة: العاجي لوران بوكو (5 أهداف في فوز بلاده على إثيوبيا 6-1 بنسخة 1970).
  • أسرع هدف في البطولة: هدف المصري أيمن منصور والذي سجل بعد 23 ثانية فقط في فوز "الفراعنة" على الغابون برباعية نظيفة (عام 1994).
  • أكثر عدد أهداف في مباراة واحدة: 9 أهداف (فوز مصر على نيجيريا 6-3 عام 1963).
  • أكبر فارق من الأهداف في مباراة واحدة: 5 أهداف.
  • المتوج باللقب كلاعب ومدرب: المصري محمود الجوهري (1957 و1998)، والنيجيري ستيفن كيشي (1994 و2013).
  • المدرب صاحب أكبر عدد من الألقاب: الغاني تشارلز جيامفي (1963 و1965 و1982)، والمصري حسن شحاتة (2006 و2008 و2010).
  • المدرب الأكثر مشاركة في البطولة: الكاميروني كلود لوروا (9 مرات).
  • أكثر دولة استضافت البطولة: مصر، 4 مرات (1959 و1974 و1986 و2006 و2019).
المصدر : وكالات