أرقام قياسية في كأس أمم أفريقيا تنتظر تحطيمها بنسخة ساحل العاج
10/1/2024
تستضيف ساحل العاج النسخة الـ34 من كأس أمم أفريقيا في كرة القدم بدءا من السبت المقبل وحتى العاشر من فبراير/شباط المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 40 عاما.
ويشارك 24 منتخبا في "كان 2023" للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.
وقسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.
وخلال النسخ الـ33 السابقة، سُجلت أرقام قياسية في البطولة الكروية الأهم في تاريخ القارة.
وأبرز الأرقام القياسية هي:
- أكثر المنتخبات فوزا باللقب: مصر 7 مرات (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010).
- أكثر المنتخبات وصولا للنهائي: مصر 10 مرات (1957 و1959 و1962 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 و2017 و2021).
- أكثر المنتخبات مشاركة في النهائيات: مصر 26 مرة (1957 و1959 و1962 و1963 و1970 و1974 و1976 و1980 و1984 و1986 و1988 و1990 و1992 و1994 و1996 و1998 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010 و2017 و2019 و2021 و2023).
- أكثر المنتخبات خوضا للمباريات في البطولة: مصر (107 مرات).
- أكثر المنتخبات فوزا بالمباريات في البطولة: مصر (60 مرة).
- أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في البطولة: مصر (168 هدفا).
- أكثر المنتخبات في المشاركات المتتالية في البطولة: تونس 16 مرة (1994-2023).
- أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة: الكاميروني ريجوبير سونغ، والمصري أحمد أحسن، والغاني ديدي أيو، والتونسي يوسف المساكني (8 مرات).
- أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات البطولة: الكاميروني ريجوبير سونغ (36 مرة).
- أكثر اللاعبين مشاركة في نهائي البطولة: المصري أحمد حسن، 4 مرات (1998 و2006 و2008 و2010).
- الهداف التاريخي للبطولة: الكاميروني صامويل إيتو (17 هدفا في 5 نسخ).
- أكثر لاعب سجل أهدافا في بطولة واحدة: الزائيري مولومبا نداي (9 أهداف في نسخة 1974).
- أكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة: العاجي لوران بوكو (5 أهداف في فوز بلاده على إثيوبيا 6-1 بنسخة 1970).
- أسرع هدف في البطولة: هدف المصري أيمن منصور والذي سجل بعد 23 ثانية فقط في فوز "الفراعنة" على الغابون برباعية نظيفة (عام 1994).
- أكثر عدد أهداف في مباراة واحدة: 9 أهداف (فوز مصر على نيجيريا 6-3 عام 1963).
- أكبر فارق من الأهداف في مباراة واحدة: 5 أهداف.
- المتوج باللقب كلاعب ومدرب: المصري محمود الجوهري (1957 و1998)، والنيجيري ستيفن كيشي (1994 و2013).
- المدرب صاحب أكبر عدد من الألقاب: الغاني تشارلز جيامفي (1963 و1965 و1982)، والمصري حسن شحاتة (2006 و2008 و2010).
- المدرب الأكثر مشاركة في البطولة: الكاميروني كلود لوروا (9 مرات).
- أكثر دولة استضافت البطولة: مصر، 4 مرات (1959 و1974 و1986 و2006 و2019).
المصدر : وكالات