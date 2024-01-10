أرقام قياسية في كأس أمم أفريقيا تنتظر تحطيمها بنسخة ساحل العاج

تستضيف ساحل العاج النسخة الـ34 من كأس أمم أفريقيا في كرة القدم بدءا من السبت المقبل وحتى العاشر من فبراير/شباط المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 40 عاما.

ويشارك 24 منتخبا في "كان 2023" للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.

وقسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

وخلال النسخ الـ33 السابقة، سُجلت أرقام قياسية في البطولة الكروية الأهم في تاريخ القارة.

وأبرز الأرقام القياسية هي: