مقتل العداء الأوغندي كيبلاغات طعنا بسكين في كينيا

اعتقلت الشرطة الكينية -اليوم الاثنين- شخصين على صلة بحادثة طعن العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات، الذي عُثر عليه مقتولا داخل سيارة بضواحي منطقة ريفت فاليه مقر العديد من عدائي المسافات الطويلة الأفارقة في المسافات الطويلة.

وقال قائد الشرطة ستيفن أوكال إن الرجلين، اللذين يُعتقد أنهما في الثلاثينيات من العمر، اعتُقلا على مشارف مدينة إلدوريت، خامس كبرى المدن في البلد.

وأضاف أن "المشتبه بهما مجرمان معروفان وكانا يُرهبان الناس"، مضيفا "نحن في مرحلةٍ متقدمة من التحقيقات ومن المحتمل أن نحيلهما إلى المحكمة الثلاثاء".

ودافع كيبلاغات المولود في كينيا (34 عاما) عن ألوان أوغندا في سباق 3 آلاف متر (موانع) في المحافل الدولية وتحديدا في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم لألعاب القوى.

World Athletics is shocked and saddened to hear of the passing of Benjamin Kiplagat. We send our deepest condolences to his friends, family, teammates and fellow athletes. Our thoughts are with them all at this difficult time. https://t.co/x74j5xRvex pic.twitter.com/XvW8k5Gwss

— World Athletics (@WorldAthletics) December 31, 2023