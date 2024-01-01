ماني يتوقع منافسة صعبة في أمم أفريقيا 2023

يعتقد ساديو ماني لاعب منتخب السنغال أن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في ساحل العاج ستكون الأصعب مقارنة بالنسخة السابقة من البطولة القارية.

ويلعب منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية من البطولة في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الكاميرون وغينيا وغامبيا.

وتستضيف ساحل العاج النسخة الـ34 من البطولة في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط بعدما كان من المفترض إقامتها في يونيو/حزيران 2023؛ لكنها تأجلت 6 أشهر بسبب المخاوف من الطقس في غرب أفريقيا في هذا التوقيت.

وصرّح ماني لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) "نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لكننا سنكون في ساحل العاج لبذل قصارى جهدنا، ومحاولة اجتياز جميع الأدوار".

وتابع اللاعب البالغ 31 عاما: "نتوقع منافسة صعبة. ستكون هذه النسخة من أقوى النسخ لأن جميع المنتخبات الكبرى موجودة، وكل فريق لديه هدفه لكننا سنرى ما سيحدث".

وبسؤاله عما قد يعنيه التتويج باللقب للمرة الثانية، أجاب ماني "سيكون إنجازا خاصا؛ حيث يظل لقب كأس أمم أفريقيا أحد أفضل الألقاب التي فزت بها في مسيرتي الكروية".

AFCON 2023: Senegal captain Sadio Mane confident of defending titlehttps://t.co/zJ8xVdPIIl — Africa News 360 (@africanews_360) January 1, 2024

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني السابق "كان التتويج بكأس الأمم أفضل لقب فزت به في حياتي، وسيكون القيام بذلك مرة أخرى إنجازا مميزا وكبيرا. لقد كان حلما أن ألعب في هذه المسابقة منذ أن كنت طفلا، سنبذل قصارى جهدنا، الفوز باللقب سيكون له تأثير كبير على كرة القدم لدينا، لأننا فزنا بجميع الألقاب في الفئات الأخرى، وهو أمر رائع للبلاد".

واستعاد ماني جزءا من بريقه في المباريات الأخيرة مع فريقه النصر السعودي بعد بداية لم تكن قوية، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4 خلال 18 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن.

وتبدأ السنغال حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة غامبيا الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، وبعد 3 أيام تواجه "الأسود غير المروضة"، ويختتم الفريق مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة غينيا الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني.

وتقام جميع مباريات "أسود التيرانغا" على ملعب تشارلز كونان باني في ياموسوكرو الذي سيستضيف أيضا دور الـ16 وربع نهائي المسابقة.