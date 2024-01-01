قائمة اليابان النهائية لكأس أمم آسيا 2023

استدعي كاورو ميتوما جناح برايتون الإنجليزي إلى التشكيلة الرسمية لليابان في نهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستنطلق في 12 يناير/كانون الثاني الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك على الرغم من أن إصابته تبعده عن الملاعب لنحو 6 أسابيع.

وقال الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون إن ميتوما (26 عاما) سيحتاج إلى الابتعاد عن المباريات بعد إصابته خلال المباراة ضد كريستال بالاس (1-1) الخميس الماضي في البريميرليغ.

ومع ذلك، استدعى المدرب هاجيمي مورياسو لاعبه ضمن التشكيلة التي ضمت 26 لاعبا للمشاركة في البطولة القارية.

واختير واتارو إندو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي وتاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال إلى جانب تاكيفوسا كوبو متوسط ميدان ريال سوسيداد، فيما استُبعد دايتشي كامادا لاعب لاتسيو الإيطالي.

وتتطلع اليابان إلى التتويج باللقب للمرة الخامسة كرقم قياسي، علما أنها تتفوق على السعودية وإيران في المركز الثاني بفارق لقب واحد.

وفاز منتخب الساموراي في آخر 9 مباريات، أبرزها فوزه الساحق على ألمانيا 4-1 بلقاء ودي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أدى إلى إقالة المدرب هانز فليك وتعيين يوليان ناغلسمان مكانه، والانتصار على تركيا 4-2 في كأس كيرين الودية، وآخرها الفوز الساحق على تايلند بخماسية نظيفة الاثنين الماضي، وسيلعب منتخب اليابان مع الأردن مباراة ودية في 9 الشهر الجاري.

ويلعب المنتخب الياباني -الذي وصل إلى نهائي نسخة 2019 حيث خسر أمام قطر (1-3)- في المجموعة الرابعة إلى جانب إندونيسيا والعراق وفيتنام.

القائمة الرسمية: