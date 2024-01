في غياب بارتي.. القائمة النهائية لمنتخب غانا في كأس أفريقيا 2023

أعلن منتخب غانا اليوم الاثنين قائمته النهائية المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي ستقام في ساحل العاج، في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني الجاري حتى 11 فبراير/شباط 2024.

وكشف الأيرلندي كريس هويتون، المدير الفني لمنتخب "النجوم السوداء"، النقاب عن القائمة التي ضمت 27 لاعبا، ستدافع عن ألوان المنتخب في البطولة الكروية الأهم في القارة.

وجاء الثنائي المخضرم جوردان وأندريه أيو على رأس قائمة المنتخب الغاني في البطولة، إضافة إلى لاعب الوسط المهاجم الشاب محمد قدوس، نجم ويستهام يونايتد الإنجليزي، وإينياكي وليامز، مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني.

في المقابل، جاء توماس بارتي، لاعب الوسط المحنك، على رأس قائمة الغائبين عن الفريق في البطولة.

ويلعب منتخب غانا، الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة الـ24، في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمسابقة، برفقة منتخبات مصر، وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويحلم منتخب غانا بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما سبق أن توج بها أعوام 1963 و1965 و1978 و1982.

FABULOUS REACTION: How Asante Kotoko Players REACTED To RICHMOND LAMPTEY’s AFCON Call Up https://t.co/bMX1j8QoM8 pic.twitter.com/Ot1qKoFUt2

🚨Our #BlackStars for the AFCON 👊🏾

🤵‍♂️ Head Coach Chris Hughton has selected 27 players for the upcoming TotalEnergies Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire 🇬🇭⚽️ #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Fr1RTs4UPw

— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) January 1, 2024