رفاهية وفخامة.. مشاهد تعرض لأول مرة تظهر قصر ميسي من الداخل والخارج

أظهرت صور لم تُعرض من قبل لمنزل نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي في فلوريدا الأميركية، حياة الفخامة والرفاهية التي يعيشها بطل العالم مع منتخب بلاده 2022، والفائز بـ8 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم.

فبعد أن أمضى الأشهر القليلة الأولى في ميامي بشقة قيمتها 9 ملايين دولار وعلى بعد دقائق من "الشاطئ الذهبي"، اشترى "البرغوث" وزوجته أنتونيلا عقارا مترامي الأطراف بحوالي 11 مليون دولار في "فورت لودرديل" قبل أشهر.

ويقع العقار الذي تبلغ مساحته 32 ألف متر مربع، داخل مجمع محاط بسور في "باي بالكوني" أحد الأحياء العائمة شمال فورت لودرديل.

كما يقع القصر قبالة شاطئ البحر مباشرة، على بعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من ملعب إنتر ميامي وقاعدة التدريب، ويحتوي على مرفأين وحوض سباحة على حافة الماء.

يضم المنزل الفخم 10 غرف نوم ومنتجعا صحيا ورصيفين للقوارب وحوض سباحة.

YEAR IN REVIEW: Lionel Messi buys waterfront Florida mansion for $10.75 million. https://t.co/9MHNTbNxc3

ويحتوي أيضا على مطبخ إيطالي وغرفة للياقة البدنية وجناح لكبار الشخصيات وشرفة تطل على خليج "فورت لودرديل". وفيه أيضا، سينما وملعب غولف وأجهزة محاكاة للسباقات، مما يوفر فرصا مثالية لقضاء وقت الفراغ مع عائلته.

Inside Lionel Messi’s new $11 million mansion in Florida! pic.twitter.com/sa4JgY8cX7

ولا يبعد منزل زميل ميسي الحالي في الفريق الأميركي، سيرجيو بوسكيتس عنه كثيرا، إذ دفع اللاعب الإسباني الذي تبع ميسي إلى جنوب فلوريدا، مؤخرًا حوالي 9 ملايين دولار لشراء منزل على الواجهة البحرية في "سي رانش ليكس".

وبعد أن انتقل ميسي إلى قصره، تحول لمقصد للكثيرين الذين يأتون على متن قواربهم لإلقاء نظرة على منزل قائد منتخب الأرجنتين.

Inside Lionel Messi's $10.75m Florida mansion: Never-before-seen pictures of the Inter Miami star's home that boasts 10 bedrooms, two boat docks, a spa and waterside swimming pool https://t.co/9hjwbMbfE9 pic.twitter.com/BMCzWch7jY

