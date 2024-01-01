رياضة|الولايات المتحدة الأميركية

رفاهية وفخامة.. مشاهد تعرض لأول مرة تظهر قصر ميسي من الداخل والخارج

قصر ميسي فيميامي فلوريدا المصدر: https://www.forbes.com/sites/maryroeloffs/2023/09/11/messi-closes-on-1075-million-mansion-in-florida-take-a-look-inside/?sh=646ad77d50ab
قصر ميسي في فورت لودرديل بفلوريدا تبلغ قيمته حوالي 11 مليون دولار (الصحافة الأميركية)
1/1/2024

أظهرت صور لم تُعرض من قبل لمنزل نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي في فلوريدا الأميركية، حياة الفخامة والرفاهية التي يعيشها بطل العالم مع منتخب بلاده 2022، والفائز بـ8 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم.

فبعد أن أمضى الأشهر القليلة الأولى في ميامي بشقة قيمتها 9 ملايين دولار وعلى بعد دقائق من "الشاطئ الذهبي"، اشترى "البرغوث" وزوجته أنتونيلا عقارا مترامي الأطراف بحوالي 11 مليون دولار في "فورت لودرديل" قبل أشهر.

ويقع العقار الذي تبلغ مساحته 32 ألف متر مربع، داخل مجمع محاط بسور في "باي بالكوني" أحد الأحياء العائمة شمال فورت لودرديل.

كما يقع القصر قبالة شاطئ البحر مباشرة، على بعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من ملعب إنتر ميامي وقاعدة التدريب، ويحتوي على مرفأين وحوض سباحة على حافة الماء.

داخل القصر

يضم المنزل الفخم 10 غرف نوم ومنتجعا صحيا ورصيفين للقوارب وحوض سباحة.

ويحتوي أيضا على مطبخ إيطالي وغرفة للياقة البدنية وجناح لكبار الشخصيات وشرفة تطل على خليج "فورت لودرديل". وفيه أيضا، سينما وملعب غولف وأجهزة محاكاة للسباقات، مما يوفر فرصا مثالية لقضاء وقت الفراغ مع عائلته.

ولا يبعد منزل زميل ميسي الحالي في الفريق الأميركي، سيرجيو بوسكيتس عنه كثيرا، إذ دفع اللاعب الإسباني الذي تبع ميسي إلى جنوب فلوريدا، مؤخرًا حوالي 9 ملايين دولار لشراء منزل على الواجهة البحرية في "سي رانش ليكس".

وبعد أن انتقل ميسي إلى قصره، تحول لمقصد للكثيرين الذين يأتون على متن قواربهم لإلقاء نظرة على منزل قائد منتخب الأرجنتين.

وانتقل ميسي، الذي وقع عقدا لمدة عامين ونصف بقيمة نحو 60 مليون دولار في الموسم الواحد، إلى فلوريدا الصيف الماضي بعد التوقيع مع إنتر ميامي الذي يشارك في ملكيته النجم السابق للكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

المصدر : الصحافة البريطانية