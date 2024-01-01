بدء وصول منتخبات كأس آسيا 2023 إلى الدوحة

بدأت بالوصول إلى الدوحة المنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر في الفترة بين 12 يناير/كانون الثاني الجاري والعاشر من فبراير/شباط المقبل.

وأول المنتخبات الواصلة إلى مطار "حمد" في العاصمة القطرية -يوم الجمعة الماضي- كان منتخب الهند الذي يشارك في النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه.

ويخوض منتخب الهند البطولة القارية في المجموعة الثانية، إلى جانب أستراليا وأوزبكستان وسوريا.

ويبدأ المنتخب الهندي مشواره في الكأس القارية أمام أستراليا بطلة نسخة 2015، في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، قبل لقاء المنتخب الأوزبكي في 17 من الشهر نفسه، ويختتم دور المجموعات بلقاء المنتخب السوري في 23 من هذا الشهر.

وتبع منتخب "النمور الزرقاء" منتخب السعودية الذي وصل -أمس الأحد- إلى الدوحة للانخراط في معسكر تدريبي يتخلله 3 مباريات ودية.

ويواجه "الأخضر":

منتخب لبنان في الرابع من يناير/كانون الثاني

منتخب فلسطين في التاسع من يناير/كانون الثاني

منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير/كانون الثاني

ويشارك المنتخب السعودي -الذي بدأ تدريباته فعليا- في نهائيات البطولة القارية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات عمان وقيرغيزستان وتايلند.

مباريات السعودية في دور المجموعات

16 يناير/كانون الثاني: السعودية x عمان (ملعب خليفة الدولي)

21 يناير/كانون الثاني: السعودية x قيرغيزستان (ملعب خليفة الدولي)

25 يناير/كانون الثاني: السعودية x تايلند (ملعب المدينة التعليمية)

كما وصل منتخب ماليزيا -اليوم الاثنين- إلى الدوحة ليشارك للمرة الرابعة في نهائيات أمم آسيا.

ويلعب منتخب "نمور الملايو" في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن والبحرين.

مباريات ماليزيا في دور المجموعات: