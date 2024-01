الأرجنتين تعتزم حجب القميص رقم 10 تكريما لميسي

تعتزم الأرجنتين حجب القميص رقم 10 بشكل نهائي عندما يعتزل الأسطورة والقائد ليونيل ميسي اللعب مع المنتخب الذي ساعده على التتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعد فترة غياب دامت 35 عاما.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في تصريح نقلته صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية: "عندما يعتزل ميسي اللعب مع المنتخب الوطني، لن نسمح لأي شخص آخر من بعده بارتداء الرقم 10. سيتم إلغاء هذا الرقم مدى الحياة تكريما له. إنه أقل ما يمكننا القيام به من أجله".

Argentina WILL RETIRE the number 10 jersey when Lionel Messi retires from international football! 🇦🇷

"The '10' will definitely be retired for life in his honor," says Claudio Tapia, president of the federation Argentina.

Awesome right❓#GetSporty #GOAT #LEO pic.twitter.com/WuuFtDv7tJ

— SportyBet (@SportyBet) January 1, 2024