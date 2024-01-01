الأرجنتين تعتزم حجب القميص رقم 10 تكريما لميسي

تعتزم الأرجنتين حجب القميص رقم 10 بشكل نهائي عندما يعتزل الأسطورة والقائد ليونيل ميسي اللعب مع المنتخب الذي ساعده على التتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعد فترة غياب دامت 35 عاما.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في تصريح نقلته صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية: "عندما يعتزل ميسي اللعب مع المنتخب الوطني، لن نسمح لأي شخص آخر من بعده بارتداء الرقم 10. سيتم إلغاء هذا الرقم مدى الحياة تكريما له. إنه أقل ما يمكننا القيام به من أجله".

Argentina WILL RETIRE the number 10 jersey when Lionel Messi retires from international football! 🇦🇷

"The '10' will definitely be retired for life in his honor," says Claudio Tapia, president of the federation Argentina.

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وسجل نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق 106 أهداف في 180 مباراة دولية، ليعزز مكانته كأسطورة أرجنتينية إلى جانب الراحل دييغو مارادونا الذي توج مع منتخب الأرجنتين بمونديال 1986 في المكسيك.

وظهر ميسي لأول مرة مع الأرجنتين في عام 2005 خلال مباراة ودية ضد المجر، لكنه طرد بعد 47 ثانية من دخوله بديلا. وفي 2008 حصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين، ثم قاد بلاده للحصول على بطولة كوبا أميركا عام 2021 (وهو أول لقب كبير للأرجنتين منذ عام 1993) قبل أن يضيف كأس العالم إلى سجله بعد 18 شهرا تقريبا.

Lionel Messi: Argentina to retire No 10 jersey when Inter Miami star bows out from soccer with the country set to honor their World Cup-winning captain 'for life' https://t.co/A9yXfOFN0j pic.twitter.com/TfRYsCaY00 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 31, 2023

محاولة فاشلة في 2002

ليست هذه المرة التي تحاول فيها الأرجنتين إلغاء القميص رقم 10، ففي عام 2002 أراد خوليو غروندونا رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة في ذلك الوقت وبعض المسؤولين الأرجنتينيين سحب الرقم 10 من تشكيلة المنتخب المشارك في مونديال كوريا واليابان، لكن رغبتهم لم تحقق بسبب لوائح الفيفا التي تنص على أن المنتخبات يجب أن تستخدم الأرقام من 1 إلى 23 في أكبر المسابقات الدولية.