يوجد في مدينة فاس.. هذا ما فعله أفراد منتخب البرازيل الأولمبي لحظة زلزال المغرب

كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن مصير أفراد بعثة منتخب "السيليساو" الأولمبي الموجود حاليا في مدينة فاس المغربية، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مدن في البلاد.

وأكد الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن جميع أفراد بعثة المنتخب الأولمبي بخير، مشددا في الوقت ذاته على تضامنه مع أهالي الضحايا والمصابين.

وجاء في البيان، أن "الاتحاد البرازيلي يتعاطف مع الشعب المغربي بعد المأساة التي سببها الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وفق السلطات المحلية".

Seleção olímpica do Brasil relata susto com terremoto em Marrocoshttps://t.co/wXb0r40tEW — ge (@geglobo) September 9, 2023

وأضاف أن "الطاقم الفني والإداري لمنتخب البرازيل والموجودين في المغرب حاليا من أجل خوض مباراتين وديتين يدعمون عائلات الضحايا والمصابين إثر هذه المأساة، ونود التأكيد على أن بعثة المنتخب آمنة في مدينة فاس".

وأوضح البيان أن "مدينة فاس لم تتأثر بالزلزال، لكن فريقنا شعر بالهزة الأرضية التي وقعت ليلة الجمعة، ولأسباب تتعلق بالسلامة بقي الجميع بالقرب من مسبح الفندق ولمدة ساعة تقريبا، قبل أن يعود الجميع إلى غرفهم".

وختم "نقدم دعمنا لأولئك الأشخاص الرائعين الذي يعملون حاليا على إنقاذ العالقين تحت الأنقاض".

ووصلت بعثة منتخب البرازيل الأولمبي إلى المغرب وفي مقدمتهم المهاجم فيتور روكي لاعب برشلونة المستقبلي من أجل خوض مباراتين وديتين ضد "أسود الأطلس"، وقد جرت الأولى بالفعل وانتهت بفوز تاريخي لأصحاب الأرض بنتيجة 1-0 سجله زكريا الوحيدي.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة الثانية بعد غد الاثنين، لكن حتى اللحظة لم يتم الكشف عن مصير المباراة بعد الزلزال.

وتسبب الزلزال في تأجيل مباراة منتخب المغرب الأول ضد ليبيريا والتي كانت مقررة اليوم السبت (التاسع من سبتمبر/أيلول 2023) في تصفيات كأس أمم أفريقيا.