نيمار يزيح بيليه عن عرشه بمنتخب البرازيل.. الهدافون التاريخيون لأبرز المنتخبات بالعالم

دخل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أحرز هدفين لمنتخب بلاده ضد شباك بوليفيا، في افتتاح مشوار البلدين في تصفيات أميركا اللاتينية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

الهدفان اللذان سجلهما نيمار في المباراة التي انتصر فيها "راقصو السامبا" بنتيجة 5-1 منحاه عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل، وأزاح مواطنه الأسطورة الراحل بيليه الذي يمتلك 77 هدفا.

Neymar Jr is 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 Brazil's all-time top scorer, overtaking Pelé Anthony • Osinbajo • Jackie Chan • Brazil • Enugu • Ekosodin • My president • John Terry • FA CUP • Mr Biggs • Sanchez • Ronaldinho • Sasha Obama • Denzel Washington • Lampard • East pic.twitter.com/yeNhH2U3Xj — MR KAY ( STREET PROPHET) (@UmeokaforKosi) September 9, 2023

لاعب بوليفيا يسخر من نيمار بعد أن ضيّع ركلة الجزاء، وأتاه الرد بهدفين من نيمار في الشوط الثاني 🤝 pic.twitter.com/wMSKon2drV — منبر الهلال – Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) September 9, 2023

وانضم نجم الهلال السعودي لقائمة مميزة تضم أكثر اللاعبين تسجيلا لمنتخبات بلادهم، التي نستعرض أكبر 10 منها، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

كريستيانو رونالدو: الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية في تاريخ كرة القدم، وليس لمنتخب البرتغال فقط، إذ وصل إلى هدفه رقم 123 خلال 201 مباراة دولية، وظهر "الدون" مع بلاده لأول مرة ضد كازاخستان في 20 أغسطس/آب 2003.

ليونيل ميسي: يتصدر "البرغوث" قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الأرجنتين، وهو الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للفرق الوطنية بعد كريستيانو والإيراني علي دائي، وسجل 104 أهداف في 176 مباراة، علما أن أولى مبارياته الدولية كانت مع المجر يوم 17 أغسطس/آب 2005، ويومها طُرد فيها بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد دقيقة واحدة من نزوله.

نيمار دا سيلفا: انتزع لاعب الهلال السعودي عرش الهدافين التاريخيين من مواطنه بيليه، بعد هدفيه في مرمى بوليفيا في بداية مشوار البرازيل بتصفيات كأس العالم 2026، ووصل نيمار إلى هدفه رقم 79 في 125 مباراة، وخاض أول مباراة دولية له ضد الولايات المتحدة يوم 10 أغسطس/آب 2010.

ميروسلاف كلوزه: احتفل المهاجم المعتزل بتسجيل 71 هدفا مع منتخب ألمانيا في 137 مباراة، وظهر دوليا للمرة الأولى ضد ألبانيا في 24 مارس/آذار2001، ويُعدّ كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم بإحرازه 16 هدفا في 4 بطولات (2002 و2006 و2010 و2014).

دافيد فيا: يتصدر "المارافيا" (المعجزة) قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إسبانيا بإحرازه 59 هدفا في 95 مباراة دولية، وارتدى فيا قميص "لاروخا" لأول مرة ضد سان مارينو يوم 9 فبراير/شباط 2005.

هاري كين: لأول مرة في مسيرته المهنية يظهر المهاجم الدولي الإنجليزي بقميص فريق آخر غير توتنهام، مرتديا قميص بايرن ميونخ الذي انتقل إليه في "الميركاتو" الأخير، على الصعيد الدولي سجل كين 58 هدفا في 84 مباراة، وظهر للمرة الأولى مع "الأسود الثلاثة" ضد ليتوانيا في 27 مارس/آذار 2015.

أوليفيه جيرو: سجل المهاجم الفرنسي لمنتخب بلاده 58 هدفا في 125 مباراة، ولعب جيرو أول مرة مع منتخب فرنسا ضد الولايات المتحدة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

لويجي ريفا: لم يتمكن أي لاعب إيطالي من انتزاع صدارة هدافي "الآزوري" من المهاجم ريفا الذي اعتزل كرة القدم في 1978، ريفا سجل 35 هدفا في 42 مباراة دولية، وظهر مع منتخب إيطاليا لأول مرة ضد المجر في 27 يونيو/حزيران 1965.

🎉 Happy birthday to Italy's all-time leading scorer 🔝 🇮🇹 The great Gigi Riva, who won the EURO and reached a #WorldCup final with the @Azzurri and inspired Cagliari to their only @SerieA title, turns 77 today 🎂#HBD | @Azzurri_En | @CagliariCalcio pic.twitter.com/19CLQF9l91 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 7, 2021

روبن فان بيرسي: يُعدّ المهاجم الهولندي واحدا من أمتع وأفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، وهز الشباك بقميص منتخب "الطواحين" 50 مرة في 102 مباراة، عرفه العالم على الصعيد الدولي للمرة الأولى ضد رومانيا في 4 يونيو/حزيران 2005.