نيمار يزيح بيليه عن عرشه بمنتخب البرازيل.. الهدافون التاريخيون لأبرز المنتخبات بالعالم

دخل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أحرز هدفين لمنتخب بلاده ضد شباك بوليفيا، في افتتاح مشوار البلدين في تصفيات أميركا اللاتينية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

الهدفان اللذان سجلهما نيمار في المباراة التي انتصر فيها "راقصو السامبا" بنتيجة 5-1 منحاه عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل، وأزاح مواطنه الأسطورة الراحل بيليه الذي يمتلك 77 هدفا.

