شاهد- ملعب في أوكرانيا استضاف يورو 2012 ومواجهات بدوري الأبطال بحالة يرثى لها

تحوّل ملعب "دونباس أرينا" الشهير الواقع في مدينة دونيتسك إلى أرض قاحلة، وأصبح مهجورا بفعل الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.

واستعرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورا للملعب الذي استضاف من قبل عددا من المباريات بكأس أوروبا (يورو 2012) إضافة إلى مواجهات بدوري أبطال أوروبا.

وبات الملعب الذي يتسع لحوالي 52 ألف متفرج ويُعد من أحد أفضل الملاعب في أوروبا، أرضا قاحلة ومحاطا بنباتات جافة صفراء مع بوابات مدمرة بفعل الحرب الروسية.

ووفق الصحيفة، فإن ملعب "دونباس أرينا" معقل نادي شاختار دونيتسك (فاز بلقب الدوري الأوكراني 14 مرة) الذي كلّف بناؤه 320 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار)، أخفقت أندية أرسنال وتشلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في العودة بالنقاط الثلاث منه.

واحتضن الملعب 5 مباريات في "يورو 2012" بينها اثنتان للمنتخب الإنجليزي في دور المجموعات، وإحدى مباريات نصف النهائي والتي جمعت بين البرتغال وإسبانيا بمشاركة نجوم من العيار الثقيل أمثال كريستيانو رونالدو وأندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز.

كما شهد الملعب وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ، إلا أنه لم يستقبل أي مباراة منذ 2014، وتحول إلى مكان مهجور.

وتضرر الملعب في أغسطس/آب 2014 بسبب القصف المدفعي من الجيش الروسي، ثم زاد حجم الدمار فيه بعد أن تم استهدافه مجددا بعد شهرين، وفي مارس/آذار 2022 تعرضت بنيته التحتية للاستهداف مرة أخرى.

Donbass Arena'nın açılışında kısa bir şölen… (2009) pic.twitter.com/cuaGPcNDTo — Epik Futbol Anları (@epicfotmoment) October 8, 2022

وأصبح عشب الملعب طويلا للغاية وتحول إلى اللون الأصفر الجاف كما أن الكهرباء مقطوعة تماما عن الأضواء الكاشفة فيه، في حين تحولت الحديقة المحيطة به إلى أرض قاحلة معشبة فيها بحيرة جافة.