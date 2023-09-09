تأجيل مباراة "أسود الأطلس" وليبيريا عقب زلزال المغرب المدمر

قال الاتحاد المغربي لكرة القدم إن مباراة المنتخب التي كانت مقررة ضد نظيره الليبيري اليوم السبت تأجلت "إلى وقت لاحق" بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب أمس الجمعة.

وكتب الاتحاد المغربي في بيانه "إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت 9 شتنبر (سبتمبر/أيلول) 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.. إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الأفريقي".

وتعد المقابلة المؤجلة إحدى مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم.

وضمن المغرب تأهله إلى النهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في ساحل العاج، إذ حصد 6 نقاط من 3 مباريات، بعد فوزين على جنوب أفريقيا المتصدرة 2-1 وليبيريا 2-0 وخسارة على أرض جنوب أفريقيا 1-2، في مجموعة تشارك فيها 3 منتخبات بدلا من 4 بعد استبعاد زيمبابوي.

وكان من المقرر أيضا أن تستضيف مدينة مراكش المغربية مواجهة حاسمة بين غامبيا والكونغو غدا الأحد في المجموعة السابعة، في منافسة على بطاقة ثانية للحاق بمالي إلى النهائيات.

وأفاد التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الداخلية -اليوم السبت- بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة، إلى 1037 قتيلا، و1204 مصابين، من بينهم 721 إصاباتهم خطرة.

وفي السياق عينه، قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عبر حسابه على منصة إنستغرام تعازيه -باسمه وباسم كل العاملين في فيفا- إلى أسر وأصدقاء ضحايا الزلزال، وقال "أشعر بالصدمة والحزن إزاء الأخبار المتعلقة بالزلزال الذي وقع الليلة الماضية في المغرب، البلد الذي رحب بنا بحرارة في كأس العالم للأندية مطلع العام".