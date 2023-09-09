رياضة

"أسود الأطلس" يتبرعون بالدم.. عالم الرياضة يتضامن مع المغرب بعد الزلزال المدمر

At least 1037 killed in powerful quake in Morocco
معظم الفرق والبطولات المحلية والاتحادات الكروية عبرت عن تضامنها مع المغرب وقدمت التعازي لأهالي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى (الأناضول)
9/9/2023

تضامن عالم كرة القدم مع المغرب وأهله عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد (منطقة جبال الأطلس الكبير) في وقت متأخر مساء أمس الجمعة وخلف أكثر من ألف قتيل و1200 جريح بينهم المئات في حالة خطرة.

وعزّى ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي -اليوم السبت- أسر ضحايا الزلزال المدمر، وكذلك فعل زميله في المنتخب أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

وكتب بونو، الذي انتقل إلى الهلال هذا الصيف قادما من إشبيلية الإسباني، عبر حسابه على إنستغرام، "تعازيّ لأسر الضحايا. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأرفق الحارس (32 عاما) التعليق بصورة لعلم المغرب.

وعبر المنصة نفسها، أبدى حكيمي دعمه لأسر الضحايا، فقال الظهير الأيمن المغربي "نعيش أوقاتا عصيبة وتفكيرنا كاملا مع المصابين وعائلات الضحايا، نتعاون ونسهم جميعا في إنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلى خدمة "قصتي" بمنصة إنستغرام، نشر الإسباني من أصل مغربي الأمين جمال لاعب برشلونة صورة كتب عليها باللغة الإنجليزية "ادعوا للمغرب".

أما النجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، فغرد على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) "تعازيّ لعائلات ومحبي ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية.. يرحمهم الله"

بدوره، نشر النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الهلال صورة لعلم المغرب على خدمة "قصتي" بمنصة إنستغرام، وأرفقها برمز تعبيري يعبر عن الدعاء.

وعلى الخدمة نفسها، نشر النجم الفرنسي كليان مبابي منشور حكيمي صديقه وزميله في الفريق الباريسي.

وفي السياق، تبرع لاعبو منتخب "أسود الأطلس" ومدربه بالدم -اليوم السبت- في أحد المراكز المخصصة بمدينة أكادير، وذلك بعد إعلان تأجيل مباراة المغرب وليبيريا التي كان من المتوقع أن تلعب بملعب أدرار في مدينة أكادير اليوم.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن تأجيل مواجهة المنتخب أمام ليبيريا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بسبب الكارثة الإنسانية التي حلت بالمغرب جراء الزلزال الذي أودى بحياة المئات.

وتأهل المغرب بالفعل إلى النهائيات التي تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.

 

 

 

من جهتها، عبرت معظم الفرق الأوروبية والعربية والأفريقية والعالمية والبطولات المحلية والاتحادات الكروية عن تضامنها مع المغرب، وقدمت التعازي لأهالي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

 

بدوره، قدم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" -اليوم السبت- تعازيه لأسر وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب. وقال إنفانتينو -على منصة إنستغرام- إنه يشعر "بالصدمة والحزن إزاء الأخبار المحزنة المتعلقة بالزلزال الذي وقع الليلة الماضية في المغرب الذي رحب بنا بحرارة في كأس العالم للأندية بداية العام الجاري، إن كل أفكار العاملين في الفيفا تذهب إلى الضحايا، كما أقدم تعازيّ الصادقة لأسر الضحايا وأصدقائهم".

من ناحيتها، أعربت رابطة الدوري الإسباني في بيان رسمي عن خالص التعازي والتضامن مع الشعب المغربي جراء الزلزال.

وبالتنسيق بين رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم، سيتم الوقوف دقيقة صمت في الجولة الخامسة من الدرجتين الأولى والثانية حدادا على ضحايا الزلزال.

وتقدمت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بخالص العزاء والمواساة للشعب المغربي في ضحايا الزلزال متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقررت رابطة الدوري الفرنسي كذلك الوقوف دقيقة صمت في الجولة المقبلة من الدوري حدادا على أرواح ضحايا الزلزال.

إلى ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الوقوف دقيقة صمت قبل جميع المباريات، ابتداء من يوم الغد وحتى 21 الحالي، حدادا على ضحايا الزلزال.

ونقل التلفزيون الرسمي في المغرب عن وزارة الداخلية قولها -اليوم السبت- إن 1037 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 1200 شخص آخرين جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجات، ووقع في منطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات