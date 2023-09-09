"أسود الأطلس" يتبرعون بالدم.. عالم الرياضة يتضامن مع المغرب بعد الزلزال المدمر

تضامن عالم كرة القدم مع المغرب وأهله عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد (منطقة جبال الأطلس الكبير) في وقت متأخر مساء أمس الجمعة وخلف أكثر من ألف قتيل و1200 جريح بينهم المئات في حالة خطرة.

وعزّى ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي -اليوم السبت- أسر ضحايا الزلزال المدمر، وكذلك فعل زميله في المنتخب أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

وكتب بونو، الذي انتقل إلى الهلال هذا الصيف قادما من إشبيلية الإسباني، عبر حسابه على إنستغرام، "تعازيّ لأسر الضحايا. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأرفق الحارس (32 عاما) التعليق بصورة لعلم المغرب.

وعبر المنصة نفسها، أبدى حكيمي دعمه لأسر الضحايا، فقال الظهير الأيمن المغربي "نعيش أوقاتا عصيبة وتفكيرنا كاملا مع المصابين وعائلات الضحايا، نتعاون ونسهم جميعا في إنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلى خدمة "قصتي" بمنصة إنستغرام، نشر الإسباني من أصل مغربي الأمين جمال لاعب برشلونة صورة كتب عليها باللغة الإنجليزية "ادعوا للمغرب".

أما النجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، فغرد على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) "تعازيّ لعائلات ومحبي ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية.. يرحمهم الله"

Force aux victimes du séisme au Maroc cette nuit. Courage aux familles et aux proches. Qu’Allah fasse miséricorde 🤲🏼🇲🇦❤️ — Riyad Mahrez (@Mahrez22) September 9, 2023

بدوره، نشر النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الهلال صورة لعلم المغرب على خدمة "قصتي" بمنصة إنستغرام، وأرفقها برمز تعبيري يعبر عن الدعاء.

وعلى الخدمة نفسها، نشر النجم الفرنسي كليان مبابي منشور حكيمي صديقه وزميله في الفريق الباريسي.

وفي السياق، تبرع لاعبو منتخب "أسود الأطلس" ومدربه بالدم -اليوم السبت- في أحد المراكز المخصصة بمدينة أكادير، وذلك بعد إعلان تأجيل مباراة المغرب وليبيريا التي كان من المتوقع أن تلعب بملعب أدرار في مدينة أكادير اليوم.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن تأجيل مواجهة المنتخب أمام ليبيريا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بسبب الكارثة الإنسانية التي حلت بالمغرب جراء الزلزال الذي أودى بحياة المئات.

وتأهل المغرب بالفعل إلى النهائيات التي تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.

نجوم المنتخب الوطني يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا الزلزال pic.twitter.com/xr0PTCnprL — sport8 (@vivosport8) September 9, 2023

Moroccan national team players are donating blood لاعبو المنتخب المغربي يتبرعون بالدم pic.twitter.com/986nEiwJXR — Morocco Zone 🇲🇦 (@Morocco_Zone) September 9, 2023

من جهتها، عبرت معظم الفرق الأوروبية والعربية والأفريقية والعالمية والبطولات المحلية والاتحادات الكروية عن تضامنها مع المغرب، وقدمت التعازي لأهالي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

قلوبنا ودعواتنا مع المتضرررين من زلزال المغرب، وخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. 🙏🇲🇦 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 9, 2023

قلوبنا مع الشعب المغربي🙏 ونتمنى السلامة للجميع في هذا الوقت الصعب 🇲🇦 — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) September 9, 2023

تعازينا الحارة لأهالي ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. 🇲🇦🙏 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) September 9, 2023

خالص التعازي من الجميع في نادي #روما إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) September 9, 2023

الجميع في نادي ليفربول يرسل خالص تعازيه إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 9, 2023

تعازي الجميع في نادي مانشستر سيتي للشعب المغربي المتضرر من الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس. — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 9, 2023

ساد بريميرليج حزن شديد بسبب الزلازل المأساوية في المغرب. صلواتنا وتعازينا لضحايا هذا الحادث وعائلاتهم وجميع المتأثرين. — Premier League Arabic (@PLinArabic) September 9, 2023

أسرة باريس سان جيرمان برمتها تتضامن مع أصدقائنا المغاربة في أعقاب الزلزال المروع. نتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا. قلوبنا معكم! 💙❤️ — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 9, 2023

يود النادي أن يرسل التعازي الحارة في ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب. قلوبنا مع الجميع في هذا الوقت العصيب والمحزن.#FCIM — إنتر (@Inter_ar) September 9, 2023

⚫️ ببالغ الحزن والأسى، يقدم الاتحاد المصري لكرة القدم خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب دولة المغرب الشقيقة، سائلين المولى الشفاء العاجل للمصابين والصبر لأهالي المتوفين pic.twitter.com/QTDkgFJKhS — EFA.eg (@EFA) September 9, 2023

يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا #زلزال_المغرب، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين. — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 9, 2023

خالص التعازي من البايرن لضحايا زلزال المغرب، والتمنيات بالسلامة للمتضررين. قلوبنا معكم. — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) September 9, 2023

تتقدم أسرة أتلتيكو مدريد، بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين.🇲🇦🙏🏻#زلزال_المغرب — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) September 9, 2023

⚫ | ببالغ الأسى والحزن، نادي الزمالك يقدّم خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب دولة المغرب الشقيقة ، راجيين من المَولى الشفاء العاجل للمصابين 🇲🇦#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/BQSsbTQQ9C — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 9, 2023

خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي أصاب المملكة المغربية الشقيقة، داعيين الله عزّ وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل 🇲🇦🤲#الدحيل | #قطر #زلزال_المغرب pic.twitter.com/jW1DN1p09p — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) September 9, 2023

بدوره، قدم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" -اليوم السبت- تعازيه لأسر وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب. وقال إنفانتينو -على منصة إنستغرام- إنه يشعر "بالصدمة والحزن إزاء الأخبار المحزنة المتعلقة بالزلزال الذي وقع الليلة الماضية في المغرب الذي رحب بنا بحرارة في كأس العالم للأندية بداية العام الجاري، إن كل أفكار العاملين في الفيفا تذهب إلى الضحايا، كما أقدم تعازيّ الصادقة لأسر الضحايا وأصدقائهم".

من ناحيتها، أعربت رابطة الدوري الإسباني في بيان رسمي عن خالص التعازي والتضامن مع الشعب المغربي جراء الزلزال.

Hommage aux victimes du séisme au Maroc En hommage aux victimes du terrible séisme qui a touché le Maroc, tous les coups d’envoi des matches de la 5e journée de @Ligue1UberEats et de la 6e journée de @Ligue2BKT seront précédés le week-end prochain d’une minute de recueillement. — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 9, 2023

وبالتنسيق بين رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم، سيتم الوقوف دقيقة صمت في الجولة الخامسة من الدرجتين الأولى والثانية حدادا على ضحايا الزلزال.

وتقدمت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بخالص العزاء والمواساة للشعب المغربي في ضحايا الزلزال متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقررت رابطة الدوري الفرنسي كذلك الوقوف دقيقة صمت في الجولة المقبلة من الدوري حدادا على أرواح ضحايا الزلزال.

إلى ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الوقوف دقيقة صمت قبل جميع المباريات، ابتداء من يوم الغد وحتى 21 الحالي، حدادا على ضحايا الزلزال.

ونقل التلفزيون الرسمي في المغرب عن وزارة الداخلية قولها -اليوم السبت- إن 1037 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 1200 شخص آخرين جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجات، ووقع في منطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.