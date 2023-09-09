أحدثهم الأمين جمال.. قصة لاعبي برشلونة مع كتابة تاريخ منتخب إسبانيا

دوّن نجم برشلونة الواعد الجناح المغربي الأصل الأمين جمال اسمه في تاريخ المنتخب الإسباني بتسجيله هدفًا من سباعية الفوز على نظيره الجورجي في عقر داره 7-1، الجمعة في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وطغى إنجاز جمال على تألق مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا الذي سجل ثلاثية، بعدما بات الأول في سن الـ16 عاما و57 يوما أصغر لاعب في التاريخ يدافع عن ألوان منتخب إسبانيا، وأصغر هداف في صفوفه.

قال جمال لقناة "تي دي بي" الإسبانية "أنا سعيد للغاية بأول ظهور لي وهدفي".

وتابع "إنه حلم، أنا أعيش في حلم الآن. أنا سعيد للغاية ويجب أن أشكر زملائي والمدرب على الثقة التي منحني إياها، وأشكر كل من ساعدني في هذا الطريق".

وحطّم جمال الرقم القياسي السابق لأصغر لاعب يرتدي قميص إسبانيا الذي كان يحمله زميله في برشلونة غافي، حيث كانت بداياته أمام جورجيا عام 2021 في سن الـ17 عاما و62 يوما، علما أنه كان يحمل أيضا الرقم القياسي لأصغر هداف عندما سجل في يونيو/حزيران 2022 أمام تشيكيا في دوري الأمم الأوروبية في سن الـ17 عاما و304 أيام.

وأصبح جمال أصغر لاعب على الإطلاق في برشلونة يشارك في الدوري الإسباني في أبريل/نيسان عندما شارك كبديل في سن الـ15 عاما و9 أشهر مع بطل إسبانيا ضد ريال بيتيس.

وأثار جمال منافسة كبيرة بين منتخبي المغرب حيث جذور والده، وإسبانيا حيث ولد في برشلونة، لكن اللاعب الذي يحمل أيضا جنسية غينيا الاستوائية من والدته، قرر الالتحاق بمنتخب "لاروخا".

وجمال وغافي ورثا شعلة أصغر هداف في المنتخب الإسباني من زميلهما السابق في برشلونة (انتقل إلى برايتون الإنجليزي هذا الموسم على سبيل الإعارة) أنسو فاتي الذي حمل عام 2020 لقب "أصغر هداف في منتخب إسبانيا" بتسجيله هدفا وهو في سن 17 عاما و311 يوما.