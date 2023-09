منذ أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية -الأربعاء- قائمة المرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023، والحديث لا يتوقف عن حظوظ أبرز المرشحين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وميسي هو صاحب الرقم القياسي للفوز بالكرة الذهبية 7 مرات أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، واحتل المركز الثاني 5 مرات في أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017، والمركز الثالث مرة واحدة عام 2007 بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (الذي فاز بالجائزة 5 مرات لكنه لم يرشح في 2023) والبرازيلي كاكا الذي توج بها في ذلك العام.

وهو الوحيد الذي كان اسمه ضمن قائمة المرشحين الأولية منذ 2007 وحتى الآن، كما أنه لم يغب عن القائمة النهائية التي تضم 3 أسماء سوى في عامي 2018 و2022 فقط.

وتضم قائمة المرشحين هذا العام 30 نجما يتقدمهم ميسي والنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كليان مبابي، ومن بينهم المصري محمد صلاح والحارس المغربي ياسين بونو، العربيان الوحيدان في القائمة.

وغالبا لن يتوقف الحديث عن النجم الأقرب للكرة الذهبية التي تقدم جوائزها للرجال والسيدات على مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، في 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

HERE ARE ALL THE BALLON D'OR NOMINEES! 🌕✨#ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023