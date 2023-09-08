مليارات الدولارات.. ميركاتو صيفي قياسي حطم كل الأرقام

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" -اليوم الجمعة- تقريرا موجزا عن الانتقالات الدولية للاعبين للفترة الممتدة بين 1 يونيو/حزيران و1 سبتمبر/أيلول 2023.

ووفق التقرير، حطمت رسوم الانتقالات كل الأرقام القياسية السابقة، حيث بلغت قيمتها 7 مليارات و360 مليون دولار في فترة التسجيل لمنتصف 2023، بزيادة قدرها 47.2% عن فترة التسجيل لمنتصف 2022، و26.8% عن الرقم القياسي السابق المسجل منتصف 2019.

وتربعت إنجلترا على عرش الانتقالات الدولية في فترة التسجيل لمنتصف 2023، حيث بلغت قيمة رسوم الانتقالات فيها 1.98 مليار دولار، وعدد صفقات الشراء 449 والبيع 514.

أما ألمانيا، فقد حققت المركز الأول من حيث المدخولات الناتجة عن رسوم الانتقالات (1.11 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الأرباح التي حققتها الأندية التابعة لاتحاد وطني واحد عتبة مليار دولار في هذه الفترة.

واحتل الدوري السعودي للمحترفين المركز الثاني من حيث الإنفاق بقيمة إجمالية بلغت 875.4 مليون دولار، متفوقا على فرنسا (859.7 مليون دولار)، وألمانيا (762.4 مليون دولار) وإيطاليا (711 مليون دولار) وإسبانيا (405.6 ملايين دولار).

وأوضح التقرير أن رسوم وكلاء اللاعبين بلغت آفاقا غير مسبوقة، حيث وصلت قيمتها أثناء فترة التسجيل لمنتصف العام إلى 697 مليون دولار أميركي، بمجموع 853 مليون دولار أميركي طوال عام 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 36.9% عن مجموع الرسوم لسنة 2022 بأكملها، وأكثر من أي سنة أخرى من السنوات السابقة.

ونتيجة لذلك، بلغت حصة أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 14% من مجموع نفقات الانتقالات الدولية، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها حصة الأندية التابعة لاتحاد قاري من خارج أوروبا 10% من المجموع.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إطلاق "إستراتيجية التحول للدوري السعودي وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستوى العالمي، ليكون ضمن الـ 10 الأقوى في العالم، مؤكدة أنها بدأت تنفيذ عدد من البرامج التطويرية، للتقدم في قائمة أقوى دوريات العالم".