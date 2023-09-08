شاهد- مشاركة مدوية للأمين جمال باكتساح إسبانيا لجورجيا بتصفيات أمم أوروبا

أمطر منتخب إسبانيا شباك مضيفه الجورجي 7-1 اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

وتقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة 22 عن طريق ألفارو موراتا، قبل أن يسجل سولمون كفيركفيليا لاعب المنتخب الجورجي الهدف الثاني للمنتخب الإسباني بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ27.

وفي الدقيقة الـ38 سجل داني أولمو الهدف الثالث للمنتخب الإسباني، بينما عاد موراتا ليضيف الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة الـ40.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب جورجيا في تسجيل هدفه الوحيد عبر جيورجي شاكفيتادزي في الدقيقة الـ49، قبل أن يكمل موراتا ثلاثيته الشخصية بتسجيل الهدف الخامس للإسبان في الدقيقة الـ65.

وفي الدقيقة الـ68 سجل نيكو ويليامز الهدف السادس لمنتخب "لاروخا".

وشارك الأمين جمال موهوب برشلونة في هذه المباراة لتكون مشاركة مدوية واستثنائية بتسجيله الهدف السابع والأخير لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ74، ويصبح أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا يسجل هدفا في مواجهة رسمية، بعمر 16 عاما و57 يوما.

🤩🤩لامين جمال أصغر لاعب يشارك في تاريخ منتخب إسبانيا يبدأ مسيرته الدولية بأفضل طريقة#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers2024 pic.twitter.com/UUJXQPFWZ1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 8, 2023

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بعد خوضه 3 مباريات، مبتعدا بفارق 6 نقاط خلف المنتخب الأسكتلندي المتصدر الذي خاض 4 مباريات ويلعب في وقت لاحق من اليوم الجمعة مع مضيفه القبرصي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب جورجيا عند 4 نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير)، بعد خوضه 4 مباريات.