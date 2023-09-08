شاهد- الدحيل القطري يتعاقد مع البرازيلي كوتينيو

أعلن نادي الدحيل القطري تعاقده رسميا مع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

وقال النادي القطري -عبر موقعه الرسمي- إن اللاعب وقّع على عقود انتقاله في حضور خليفة خميس، نائب رئيس النادي.

ووقّع اللاعب على العقد بعد أن اجتاز الفحص الطبي بنجاح لدى وصوله العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام قليلة.

وسبق لكوتينيو أن لعب في أندية "فاسكو دا غاما" في البرازيل، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي، ويلعب موسما على سبيل الإعارة مع إسبانيول الإسباني، ثم ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي حيث تألق هناك لينضم في يناير/كانون الثاني 2018 إلى صفوف برشلونة، الذي أعاره فيما بعد لبايرن ميونخ حيث فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في 2020.

وكوتينيو ثالث أغلى لاعب في التاريخ حين انتقل من ليفربول إلى برشلونة في 2018 مقابل 142 مليون يورو (177.09 مليون دولار).

وخاض 68 مباراة دولية، آخرها حين هز شباك كوريا الجنوبية في يونيو/حزيران الماضي، رافعا رصيده إلى 21 هدفا مع البرازيل، وغاب عن مونديال قطر للإصابة.

ويحتل الدحيل المركز الثالث برصيد 7 نقاط في ترتيب الدوري القطري، بعد مرور 3 جولات من بداية الموسم.