تونس تفوز وتنزانيا تتعادل مع الجزائر وتتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية

تأهلت تنزانيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد تعادلها بدون أهداف مع مضيفتها الجزائر، الخميس، فيما فازت تونس 3-صفر على بوتسوانا.

وكانت الجزائر ضمنت التأهل عن المجموعة السادسة بينما احتاجت تنزانيا إلى نقطة واحدة لضمان بلوغ النهائيات التي تستضيفها ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وتملك الجزائر 16 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تأتي تنزانيا في المركز الثاني بثماني نقاط متفوقة بنقطة واحدة على أوغندا التي انتصرت 2-صفر على النيجر متذيلة الترتيب.

وكان جمال بلماضي مدرب الجزائر قرر عدم إشراك العديد من اللاعبين الأساسيين والاحتفاظ بهم لمواجهة السنغال الودية يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المجموعة العاشرة، فازت تونس 3-صفر على بوتسوانا بفضل ثنائية يوسف المساكني.

وكانت تونس تأهلت بالفعل إلى النهائيات ورفعت رصيدها إلى 13 نقطة متساوية مع غينيا الاستوائية التي تعادلت 1-1 مع ليبيا الأربعاء.