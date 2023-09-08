تونس تفوز وتنزانيا تتعادل مع الجزائر وتتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية

تأهلت تنزانيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد تعادلها دون أهداف مع مضيفتها الجزائر، الخميس، فيما فازت تونس 3-صفر على بوتسوانا.

وكانت الجزائر ضمنت التأهل عن المجموعة السادسة، في حين احتاجت تنزانيا إلى نقطة واحدة لضمان بلوغ النهائيات التي تستضيفها ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وتملك الجزائر 16 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تأتي تنزانيا في المركز الثاني بـ8 نقاط متفوقة بنقطة واحدة على أوغندا التي تغلبت على النيجر متذيلة الترتيب بهدفين نظيفين.

وكان جمال بلماضي مدرب الجزائر قرر عدم إشراك العديد من اللاعبين الأساسيين والاحتفاظ بهم لمواجهة السنغال الودية يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المجموعة العاشرة، فازت تونس 3-صفر على بوتسوانا بفضل ثنائية يوسف المساكني.

وكانت تونس تأهلت بالفعل إلى النهائيات ورفعت رصيدها إلى 13 نقطة متساوية مع غينيا الاستوائية التي تعادلت 1-1 مع ليبيا الأربعاء.