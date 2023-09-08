تصفيات يورو 2024.. شاهد- فرنسا على مشارف التأهل بفوز خامس

خطت فرنسا خطوة عملاقة نحو بلوغ نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" المقررة الصيف المقبل في ألمانيا بفوزها على ضيفتها جمهورية أيرلندا 2-صفر الخميس، محققة انتصارها الخامس في 5 مباريات منذ انطلاق التصفيات.

وحصدت فرنسا بالتالي العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة بفارق كبير عن منافستها هولندا (6 نقاط) التي تغلبت بدورها على اليونان.

على ملعب "بارك دي برانس" الخاص بنادي باريس سان جيرمان، تابع المنتخب الفرنسي زحفه نحو النهائيات بفوز متوقع على أيرلندا 2-صفر ليتابع بدايته المثالية حتى الآن بفوزه بجميع مبارياته وتسجيله أيضا 11 هدفا في حين لم يدخل مرماه أي هدف.

وسجل أوريليان تشواميني (19) وماركوس تورام (48) الهدفين.

بدأت فرنسا المباراة بقوة وسرعان ما أطلق لاعب وسط يوفنتوس أدريان رابيو تسديدة قوية زاحفة تصدى لها الحارس الأيرلندي بعد مرور 3 دقائق.

ونجح "الديوك" في افتتاح التسجيل عندما وصلت الكرة على مشارف المنطقة إلى كيليان مبابي فمررها إلى تشواميني الذي أطلقها لولبية بعيدا عن متناول الحارس الأيرلندي (19) مسجلا هدفه الثالث في مباراته الـ26 الدولية.

وتعرض مهاجم ميلان المخضرم أوليفييه جيرو، أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا، لإصابة في كاحله فلم يكمل المباراة وخرج في الدقيقة 24 ليحل بدلا منه مهاجم إنتر الإيطالي ماركوس تورام.

وظن مبابي أنه أضاف الهدف الثاني لمنتخب بلاده لكنه ألغي بداعي تسلل تورام الذي مرر له الكرة (39).

وفي مطلع الشوط الثاني أضاف تورام الهدف الثاني بتسديدة قوية في سقف الشباك (48) مفتتحا أهدافه الدولية في مباراته العاشرة.

وسدد عثمان ديمبلي كرة قوية بعد فاصل مراوغة تصدى لها القائم الأيسر (72).

وأضاع تورام فرصة ذهبية عندما تلقى كرة عرضية متقنة وهو على بعد أمتار قليلة من المرمى لكنه سدد الكرة برأسه خارج الخشبات الثلاث أواخر المباراة.

وقال تورام عن هدفه الأول على الصعيد الدولي "إنه فخر كبير بالنسبة لي لا سيما بأنني سجلته على ملعب بارك دي برانس أمام عائلتي".

وأضاف "لم نحسم التأهل حسابيا حتى الآن لكننا على الطريق الصحيح".

فوز سهل لهولندا

وفي المجموعة ذاتها، حققت هولندا فوزا سهلا على اليونان 3-صفر تناوب على تسجيلها مارتن دي رون (17) وكودي غاكبو (31) وفوت فيغهورست (39)، في مباراة تألق فيها ظهير أيمن إنتر الإيطالي دنزل دامفريس بنجاحه في تمريرتين حاسمتين للهدفين الثاني والثالث.

وصعدت هولندا إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على اليونان التي خاضت مباراة أكثر.

وفي المجموعة الخامسة، فشلت التشيك في الابتعاد في الصدارة بتعادلها مع وصيفتها ألبانيا على أرضها 1-1.

وتملك التشيك 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن ألبانيا، في حين كان المنتخب البولندي الفائز الأكبر في هذه الجولة بفوزه على جزر فارو بثنائية مهاجم برشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي (73 من ركلة جزاء و83).

ورفع المنتخب البولندي رصيده إلى 6 نقاط.

واحتفظت فنلندا بصدارة المجموعة الثامنة بفوزها على كازاخستان 1-صفر، في حين تابع منافساها الدانمارك وسلوفينيا الضغط عليها من خلال فوزهما على سان مارينو وعلى أيرلندا الشمالية 4-صفر و4-2 تواليا.

وتملك فنلندا 12 نقطة مقابل 10 لكل من الدانمارك وسلوفينيا.

وانفردت المجر بصدارة المجموعة السابعة بفوزها على منافستها الرئيسية صربيا في عقر دار الأخيرة 2-1.

وباتت المجر تملك 10 نقاط مقابل 7 لصربيا.