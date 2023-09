بعضها جنى المليارات.. أكثر 10 أندية أوروبية ربحا من بيع نجومها في العقد الأخير

كشفت إحصائية للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) عن الأندية الأكثر ربحا، بالنظر إلى مجموع الإيرادات والنفقات على صفقات اللاعبين خلال السنوات العشر الأخيرة.

واستهدفت الإحصائية نفقات أكثر من 100 ناد حول العالم، واستعانت بالبيانات المالية في العقد الأخير، وبالتحديد منذ 2014 وفق ما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويتربع نادي بنفيكا البرتغالي على صدارة هذه القائمة المميزة، خاصة أنه يعدّ أنجح أندية العالم على الإطلاق في الاستثمار بالنجوم والمواهب الشابة، بحيث إنه يتعاقد معهما بمقابل مادي ضئيل، ثم يعمل على تطويرها وبيعها بمبالغ كبيرة.

Most positive net transfer spending, last decade

🥇 @SLBenfica 🇵🇹 +€764 million

🥈 @AFCAjax 🇳🇱 +€434m

🥉 @RedBullSalzburg 🇦🇹 +€422m

