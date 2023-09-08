بعضها جنى المليارات.. أكثر 10 أندية أوروبية ربحا من بيع نجومها في العقد الأخير

كشفت إحصائية للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) عن الأندية الأكثر ربحا، بالنظر إلى مجموع الإيرادات والنفقات على صفقات اللاعبين خلال السنوات العشر الأخيرة.

واستهدفت الإحصائية نفقات أكثر من 100 ناد حول العالم، واستعانت بالبيانات المالية في العقد الأخير، وبالتحديد منذ 2014 وفق ما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويتربع نادي بنفيكا البرتغالي على صدارة هذه القائمة المميزة، خاصة أنه يعدّ أنجح أندية العالم على الإطلاق في الاستثمار بالنجوم والمواهب الشابة، بحيث إنه يتعاقد معهما بمقابل مادي ضئيل، ثم يعمل على تطويرها وبيعها بمبالغ كبيرة.

Most positive net transfer spending, last decade

🥇 @SLBenfica 🇵🇹 +€764 million

🥈 @AFCAjax 🇳🇱 +€434m

🥉 @RedBullSalzburg 🇦🇹 +€422m

Full @CIES_Football ⚽️ analysis in last Weekly Post 🗞️ & Monthly Report 📖 at https://t.co/P0Ohpx4Mt7 — CIES Football Obs (@CIES_Football) September 7, 2023

وفي السطور التالية نسلط الضوء على قائمة تضم أكثر 10 أندية ربحا، أو تحقيقا للتوازن المالي في السنوات الـ10 الأخيرة.

10- دينامو زغرب

أنفق النادي الكرواتي 78 مليون يورو لجلب لاعبين، في المقابل جنى 329 مليون يورو في عمليات البيع، ما يعني أنه ربح 251 مليون يورو، ومن أبرز اللاعبين الذين خرجوا منه: لوكا موديتش إلى توتنهام، هوتسبير ويوشكو غفارديول، إلى لايبزيغ، وماتيو كوفاسيتش إلى إنتر ميلان.

9- بي إس في أيندهوفن

امتلك النادي الهولندي العديد من نجوم كرة القدم في العالم؛ مثل: رونالدو نازاريو ورود فان نيستلروي وأريين روبن، وفي العقد الماضي استثمر 236 مليون يورو، بينما باع لاعبين بـ499 مليون يورو، أي ربح 263 مليونا.

8- أولمبيك ليون

بات النادي الفرنسي أحد أهم منابع المواهب الشابة في العالم خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أنعش خزينته بمئات الملايين، إذ تعاقد مع لاعبين عدة مقابل 520 مليون يورو، لكنه باع آخرين؛ مثل: نبيل فقير وصامويل أومتيتي وألكسندر لاكازيت وفيرلاند ميندي وغيرهم بنحو 856 مليونا، أي أن خزينته انتعشت بأرباح وصلت إلى 336 مليون يورو.

7- ليل

ترى صحيفة "ماركا" أن وجود النادي الفرنسي في هذه القائمة يعدّ مفاجأة مدوية لكثيرين ممن نسوا أنه ضم أبرز النجوم العالمية؛ مثل: إيدين هازارد ورافائيل لياو وفيكتور أوسيمين، في المحصلة تعاقد ليل مع لاعبين بقيمة 375 مليون يورو، مقابل عمليات بيع بقيمة 724 مليون يورو، ما يعني أن صافي أرباحه بلغ 349 مليون يورو.

6- بورتو

يتقدم بورتو على ليل بفارق 3 ملايين يورو فقط، حيث حقق النادي البرتغالي صافي أرباح قدرها 352 يورو، بعد أن تعاقد مع لاعبين عدة مقابل 433 مليون يورو، في الوقت الذي باع فيه بـ785 مليونا، كان أبرزهم: أوتافيو دا سيلفا لاعب النصر السعودي حاليا، وإيدير ميليتاو ولويس دياز.

5- سبورتنغ لشبونة

فريق برتغالي آخر في هذه القائمة ويملك رصيدا إيجابيا قدره 376 مليونا، بعد أن استثمر بنحو 368 مليون يورو وباع بـ744 مليونا، وأبرز تلك الانتقالات: برونو فرنانديز إلى مانشستر يونايتد، ومانويل أوغارتي إلى باريس سان جيرمان.

4- موناكو

جمع فريق الإمارة الفرنسية رصيدا إيجابيا قدره 402 مليون يورو، حيث دفع على تعاقداته 972 مليون يورو، بينما دخل إلى خزينته 1.37 مليار يورو بعد بيع عدد من نجومه؛ ومنهم: كيليان مبابي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، وأوريلين تشاواميني، وخاميس رودريغيز إلى ريال مدريد، وبيرناردو سيلفا إلى مانشستر سيتي.

3- ريد بول سالزبورغ

يعدّ الفريق النمساوي واحد من أكثر الأندية في العالم من حيث التعاقدات، لكنه لا ينفق أموالا باهظة عليها، إذ تعاقد سالزبورغ مع لاعبين بقيمة 202 مليون يورو، وباع العديد من النجوم؛ مثل: إيرلينغ هالاند إلى بروسيا دورتموند، وساديو ماني إلى ساوثهامبتون، وغيرهم كثير بقيمة 623 مليون يورو، ما يعني أنه جمع أرباحا قيمتها 422 مليونا.

2- أياكس أمستردام

أوجد النادي الهولندي مكانا متقدما له في هذه القائمة بفضل حنكة إدارته في جلب وتسويق اللاعبين، فقد تعاقد أياكس مع لاعبين بقيمة 593 مليون يورو، لكنه باع آخرين؛ مثل: فرينكي دي يونغ لبرشلونة، وماتياس دي ليخت ليوفنتوس، وأنتوني لمانشستر يونايتد، وغيرهم مقابل 1.027 مليار يورو برصيد إيجابي قدره 434 مليونا.

1- بنفيكا

هو النادي الأنجح على الإطلاق في العالم، ويُنظر إليه على أنه متخصص أكثر من غيره في اقتناص المواهب وتطويرها ثم تسويقها بالمقابل المادي الذي تريده الإدارة.

باع بنفيكا لاعبين بأسعار باهظة؛ مثل: جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127 مليون يورو، وكذلك إنزو فيرنانديز لتشلسي (121 مليون يورو)، وداروين نونيز لليفربول، وروبن دياس لمانشستر سيتي، وغونزالو راموس إلى باريس سان جيرمان، حيث بلغ مجموع إيراداته من هذه الصفقات وغيرها 1.32 مليار يورو، بينما استثمر بـ654 مليونا، ما يعني أن الفائض لديه هو 764 مليونا.