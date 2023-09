يونايتد الأول بأكثر من مليار يورو.. الأندية الأكثر إنفاقا على الصفقات في العقد الأخير

استعرض تقرير بريطاني حجم صافي إنفاق الأندية الأوروبية على الصفقات خلال العقد الأخير، التي تصدرها مانشستر يونايتد؛ حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (20 مرة).

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد في أوروبا والعالم الذي تجاوز صافي إنفاقه حاجز مليار جنيه إسترليني (مليار و170 مليون يورو) في السنوات العشر الأخيرة، وتحديدا منذ رحيل السير أليكس فيرغسون عن تدريب "الشياطين الحمر" وتولي الهولندي لويس فان غال المهمة من بعده عام 2014.

وأوضحت أن صافي إنفاق مانشستر يونايتد في العقد الأخير بلغ 1.2 مليار جنيه إسترليني بينها 524 مليونا منذ جائحة فيروس كورونا عام 2020، مع الإشارة إلى احتساب قيمة الإيرادات من بيع اللاعبين.

Man Utd are only club with transfer net spend of £1B in 10 years as top 20 clubs revealedhttps://t.co/bgSkhjQEHf

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 6, 2023