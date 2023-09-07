يتصدرهم دي خيا.. أغلى 20 لاعبا بلا أندية بعد انتهاء الميركاتو الصيفي

مثّل سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة ضربة قاسية للعديد من نجوم كرة القدم ممن فشلوا في إيجاد فرق لهم يدافعون عن ألوانها مع بداية الموسم الكروي الجديد 2023-2024، خاصة أولئك الذين لديهم قيمة سوقية كبيرة، وكانوا قبل فترة وجيزة لا غنى عنهم في فرقهم السابقة.

وأغلق سوق الانتقالات الصيفية نافذته يوم الجمعة الماضي، فيما من المقرر أن ينتهي الليلة في المملكة العربية السعودية التي خطفت أنديتها الأضواء من نظيراتها الأوروبية في "الميركاتو" الأخير.

ولعل من أبرز هؤلاء اللاعبين حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا الذي انتهى عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي فضّل عدم توقيع عقد جديد معه مكتفيا بالخدمات التي تلقاها منه على مدار 12 عاما كاملا.

في هذه الأثناء يغيب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن المشهد الكروي منذ أن اتفق على فسخ عقده مع ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الماضي 2022-2023 على الرغم من بقاء عام في عقده.

وواجه الأرجنتيني باو غوميز الذي تُوج بكأس العالم مع "التانغو" نفس مصير هازارد حيث لم يشفع له الفوز بالمونديال من أجل العثور على فريق جديد، بعد أن اتفق مع ناديه السابق إشبيلية الإسباني على فسخ العقد بينهما قبل عام من نهايته.

أما عربيا، فقد فسخ المغربي أشرف بن شرقي عقده مع الجزيرة الإماراتي فيما تؤكد تقارير عديدة أن مسألة انضمامه إلى الريان القطري في طريقها إلى الفشل، ما يعني أن نجم الزمالك المصري السابق سيبقى دون فريق على الأقل في الفترة القريبة المقبلة.

وفي ما يلي قائمة أعلى 20 لاعبا من حيث القيمة السوقية في العالم -وفق موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في البيانات والاحصائيات- وانتهى بهم المطاف دون الانضمام لأي فريق بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.