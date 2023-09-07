شاهد- جمهور فريق إيطالي يحرق ملعب منافسه بعد خسارة مباراة

أضرمت جماهير فريق كرة قدم إيطالي النيران في ملعب المنافس بعد تعرضه للخسارة في أولى مباريات الموسم الجديد من دوري الدرجة الثالثة.

وخسر فريق فوغيا أمام مضيفه تارانتو بنتيجة 2-صفر في المباراة التي جرت على ملعب "إيراسمو ياكوفون" في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على منصة "إكس" (تويتر سابقا) اشتعال النيران وانتشارها على مساحة واسعة من الملعب بشكل مخيف.

🔴 Tras el Derby Taranto – Foggia que ganaron los locales (Serie C), los ultras visitantes quemaron parte del estadio. No hubo heridos. Se investiga lo sucedido pero el estadio ha sufrido graves daños. [GOAL IT] pic.twitter.com/HnBKmYAKwa — Soy Calcio (@SoyCalcio_) September 5, 2023

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جماهير فوغيا لم تجد أي طريقة للتعبير عن غضبها من خسارة فريقها سوى إحراق ملعب المحليين، ووصفت ما حدث بأنه "عمل تخريبي لا مثيل له" وستكون له عواقب وخيمة في إيطاليا.

واندلع الحريق بعدما ألقى ألتراس فوغيا العديد من قنابل الدخان بالإضافة إلى مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال على الجهة الجنوبية من المدرجات الخاصة بجماهير تارانتو، لكن من حسن حظ الجميع أنه لم يصب أحد بأذى.

وهرع رجال الإطفاء إلى الملعب من أجل التعامل مع الحريق، لكن ألتراس فوغيا تمادى في فعلته وقام برشقهم بالحجارة، الأمر الذي أجبر الشرطة على التدخل ثم رافق الجماهير إلى حدود مدينة تارانتو من أجل منع أي احتكاك محتمل مع السكان المحليين.

وتعمل الشرطة الإيطالية الآن على تحديد هوية مفتعلي الواقعة، ونجحت في التعرف على هوية البعض منهم من خلال تحليل مقاطع الفيديو التي وثقتها كاميرات المراقبة.

وأصدر نادي فوغيا بيانا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أدان فيه الواقعة وطالب بمعاقبة المسؤولين عنها.

وجاء في البيان "نأمل أن يكشف التحقيق الذي بدأ بالفعل عن الحقائق، وأن يكشف طبيعة الحريق ودوافعه، ونؤكد على ضرورة معاقبة المتورطين، ونحن على استعداد للتعاون مع الجهات المختصة".