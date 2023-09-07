الرقم المذهل لرونالدو في دوري الأبطال الذي يهدد هالاند بكسره

بات المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، مصدر تهديد حقيقي للأرقام والإنجازات الشخصية للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتكر النجم البرتغالي عددا من الأرقام القياسية الشخصية في دوري الأبطال، أبرزها على الإطلاق أنه الهداف التاريخي للبطولة (140 هدفا)، بفارق 11 هدفا عن غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما حفر كريستيانو اسمه أفضل هداف للمسابقة في موسم واحد، إذ أحرز 17 هدفا في موسم 2013-2014 الذي انتهى بتتويج ريال مدريد "بالعاشرة"، على حساب الجار اللدود أتلتيكو مدريد.

وترى صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هالاند (23 عاما) بات يشكّل تهديدا حقيقيا لأرقام كريستيانو، مشيرة إلى أنه قادر على انتزاع أحدها على الأقل، وهو المتعلق بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد.

وزار هالاند شباك المنافسين في دوري الأبطال 12 مرة بالموسم الماضي 2022-2023، وهي حصيلة "رائعة" لكنه تجمد بعيدا بفارق 5 أهداف عن الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو.

وكان هالاند قريبا من زيادة غلته من الأهداف، لكن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد تألق أمام المهاجم النرويجي تحديدا، ذهابا وإيابا في نصف النهائي، وحرمه من التسجيل رغم أنه استقبل 5 أهداف من كيفين دي بروين وبيرناردو سيلفا (مرتين)، ومانويل أكانجي وجوليان ألفاريز.

كما أخفق هالاند في هز شباك إنتر ميلان في المباراة النهائية، وترك هذه المهمة لزميله رودري الذي سجل هدف المباراة الوحيد، ومنح "السيتزنس" أول ألقابه على الإطلاق في دوري الأبطال.

وحسب "سبورت" فإن هالاند بحاجة إلى ما يشبه المعجزة من أجل تحطيم رقم رونالدو، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى إمكانية حدوث ذلك حيث ذكّرت بأهدافه الخمسة التي سجلها في مرمى لايبزيغ، في إياب الدور ثمن النهائي من نسخة الموسم الماضي.

اللافت أن القرعة أوقعت لايبزيغ مع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة، إلى جانب فريقي النجم الأحمر الصربي ويونغ بويز السويسري، ما يعني أن هالاند سيكون أمام فرصة كبيرة لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في الدور الأول.

خماسية إيرلينج هالاند ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ هالاند يصبح ثالث لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في دوري الأبطال بعد ليونيل ميسي ولويس أدريانو#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #هالاند #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/WIWNbrYZVV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023

وأنهى هالاند الموسم الماضي في صدارة جدول هدافي مسابقة دوري الأبطال برصيد 12 هدفا، بفارق 4 أهداف عن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، الذي حلّ ثانيا رغم إقصاء فريقه من ريال مدريد في دور الـ16.