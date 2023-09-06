هل اقتربنا من الاستغناء عن الحكام بالروبوتات؟

يعتقد أحد الخبراء أن الحكام من الممكن أن يستبدلوا بالرجل الآلي (الروبوت) خلال الـ30 عاما المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن الذكاء الاصطناعي يبرز بالفعل في مجال التحكيم، وذلك من خلال استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وتكنولوجيا خط المرمى، ولكن يتوقع أن يزيد الاعتماد عليه بقوة في المستقبل.

ومع توفر المزيد من البيانات عالية الجودة، ربما يكون من الممكن أن يتم إدارة المباريات بواسطة آلة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يلغي الحاجة لوجود حكم بشري في الملعب.

وقال ألدو كومي، الرئيس التنفيذي لشركة "سوكرمنت" الرائدة في مجال التحليل بكرة القدم، إنه "تزداد فعالية الرؤية الحوسبية في السنوات القليلة المقبلة وسيزيد فقط عدد الكاميرات".

وأضاف أن "كمية البيانات التي يتم وضع علامة عليها، وجودة النماذج التي تم تدريبها بهذه البيانات ستزداد بشكل كبير، وبفضل هذا سيكون لديك نماذج ذكاء اصطناعي يمكنها اتخاذ القرارات التحكيمية على خلفية ما تشاهده هذه النماذج في الملعب".

وأردف أنه "لذلك، من الممكن أن نصل لنقطة لا نكون فيها بحاجة لحكم على الإطلاق".

وتابع أنه "قبل هذا، ربما يكون لديك حكم ولكن لن تكون بحاجة لحامل الراية (الحكم المساعد)، ربما سيختفون في البداية من المباريات. وسيكون الحكم متواصلا مع المساعد الافتراضي، والذي سيرشده لاتخاذ قرارات أفضل".

وأكد أنه "في النهاية، خلال 20 أو 30 عاما على الأرجح سيصبح الحكم من الذكاء الاصطناعي. لا أقول إن هذا إيجابي، أقول فقط إنه على الأرجح سيحدث".