هذا الفريق صاحب الحظ الأوفر للفوز بدوري أبطال أوروبا

تنبأ حاسوب عملاق يتبع لشبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم بالفرق المرشحة للمنافسة على لقب الموسم الجديد 2023-2024 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وصولا إلى صاحب الحظوظ الأوفر بالتتويج.

وبحسب موقع "غريت غولز 101" البريطاني، فإن الحاسوب العملاق رشح مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز بالبطولة ورفع الكأس في الأول من يونيو/حزيران 2024 على ملعب ويمبلي بنسبة 36%، وبالتالي الحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف في النهائي الذي أقيم على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

وبعد حامل اللقب جاء بايرن ميونخ في المركز الثاني بنسبة 10%، خاصة بعد أن عزز خطه الأمامي بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام.

واللافت في الأمر أن الحاسوب العملاق وضع أرسنال في الاحتمال الثالث كي يكون بطلا للنسخة المقبلة من دوري الأبطال على الرغم من أنه يعود إلى أجواء المنافسة لأول مرة منذ موسم 2016-2017، وهو الموسم قبل الأخير لمدربه الأسبق الفرنسي أرسين فينغر.

وفي تلك النسخة توقف مشوار أرسنال عند ثمن النهائي، إذ خسر بنتيجة قاسية أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-10 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

Man City are favorites to retain their 🆑 title, based on Opta stats 🏆📈 pic.twitter.com/RC83maqHeR — 433 (@433) September 4, 2023

ويعود أرسنال إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الموسم الكبير الذي قدمه في البطولة المحلية "البريميرليغ" بموسم 2022-2023، إذ ظل في الصدارة حتى الجولات الأخيرة قبل أن يتنازل عنها لصالح مانشستر سيتي الذي ظفر باللقب في نهاية المشوار تاركا "الغانرز" في المركز الثاني.

ومنح الحاسوب العملاق لأرسنال ما نسبته 7% من أجل تحقيق اللقب، فيما جاء ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (14) في المركز الرابع بنسبة 6.6%، يليه نابولي بطل الدوري الإيطالي الذي يعد المرشح الخامس للتتويج بالبطولة بنسبة 6%.

يذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال أوقعت مانشستر سيتي في المجموعة السابعة، إلى جانب لايبزيغ الألماني، والنجم الأحمر الصربي، ويونغ بويز السويسري.

وتقام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الفترة بين 19 سبتمبر/أيلول الجاري و13 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما تقام فعاليات جولة الذهاب لدور الـ16 أيام 13 و14 و20 و21 فبراير/شباط 2024 وجولة الإياب في 5 و6 و12 و13 مارس/آذار 2024 وجولة الذهاب لربع النهائي في 9 و10 أبريل/نيسان ثم الإياب يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

وتقام مباراتا الذهاب للمربع الذهبي في 30 أبريل/نيسان والأول من مايو/أيار 2024 ومباراتا الإياب في 7 و8 من الشهر نفسه، فيما تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو/حزيران 2024 على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية.