هذا الفريق صاحب الحظ الأوفر للفوز بدوري أبطال أوروبا

تنبأ حاسوب عملاق يتبع لشبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم بالفرق المرشحة للمنافسة على لقب الموسم الجديد 2023-2024 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وصولا إلى صاحب الحظوظ الأوفر بالتتويج.

وبحسب موقع "غريت غولز 101" البريطاني، فإن الحاسوب العملاق رشح مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز بالبطولة ورفع الكأس في الأول من يونيو/حزيران 2024 على ملعب ويمبلي بنسبة 36%، وبالتالي الحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف في النهائي الذي أقيم على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

وبعد حامل اللقب جاء بايرن ميونخ في المركز الثاني بنسبة 10%، خاصة بعد أن عزز خطه الأمامي بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام.

واللافت في الأمر أن الحاسوب العملاق وضع أرسنال في الاحتمال الثالث كي يكون بطلا للنسخة المقبلة من دوري الأبطال على الرغم من أنه يعود إلى أجواء المنافسة لأول مرة منذ موسم 2016-2017، وهو الموسم قبل الأخير لمدربه الأسبق الفرنسي أرسين فينغر.

وفي تلك النسخة توقف مشوار أرسنال عند ثمن النهائي، إذ خسر بنتيجة قاسية أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-10 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

— 433 (@433) September 4, 2023