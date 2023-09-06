يطلق اتحاد أميركا الجنوبية اعتبارا من غد الخميس شرارة انطلاق تصفيات كأس العالم لكرة القدم المقررة نهائياتها عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر عام 2017 أن عدد المقاعد المخصصة للاتحادات القارية الستة هو كالتالي:

الاتحاد الأوروبي: 16 مقعدا

الاتحاد الأفريقي: 9.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)

الاتحاد الآسيوي: 8.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)

اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف): 6.5 مقاعد (مع تأهل منتخبين اثنين للملحق القاري)

اتحاد أميركا الجنوبية: 6.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)

اتحاد أوقيانيا: 1.5 مقعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري)

وفيما يلي نظام التصفيات التمهيدية لكأس العالم الخاص بالاتحادات القارية:

أوروبا

تتكون مرحلة المجموعات من 12 مجموعة من 5 أو 4 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري بمباراتي ذهاب وإياب بين مارس/آذار 2025 ونوفمبر/تشرين الثاني 2025.

يتأهل متصدرو ترتيب المجموعات الـ12 إلى كأس العالم مباشرة. أما أصحاب المركز الثاني بالإضافة إلى المنتخبات الأربعة الأفضل تصنيفا من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والتي أنهت منافسات كأس العالم خارج المركزين الأول والثاني، فستخوض ملحقا أوروبيا تقام منافساته في مارس/آذار 2026.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ16 فيه إلى 4 مجموعات تمثِّل كل منها مسار تأهل مكوّنا من 4 منتخبات، حيث يخوض كل منتخب في كل مسار مباراة نصف نهائي واحدة، ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي لكل مسار إلى مباراة حاسمة واحدة تجري في نافذة المباريات الدولية نفسها، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة في كل مسار إلى كأس العالم.

الاتحاد الأفريقي

تجري المرحلة الأولى من التصفيات بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 9 مجموعات تضمّ كل منها 6 منتخبات، ويتأهل متصدر ترتيب كل منها إلى كأس العالم مباشرة.

أما أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني فتتقدم إلى ملحق أفريقي تجري منافساته في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنظام مواجهتي نصف نهائي منفردتين في موقع واحد ومباراة نهائية واحدة يتأهل الفائز منها إلى الملحق القاري.

الاتحاد الآسيوي

تصفيات مشتركة لكل من مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

تنطلق المرحلة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتتضمن سلسلة من 10 مواجهات ثنائية (ذهاب وإياب) بين 20 منتخبا آسيويا، تتأهل بموجبها 10 منتخبات إلى المرحلة الثانية التي تدور رحاها بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويونيو/حزيران 2024.

وتشمل التصفيات 9 مجموعات، تضمّ كل منها 4 منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

وقد تم الكشف عن تفاصيل المواجهات للدول الـ46 حسب القرعة الخاصة بمرحلتي التصفيات الأولى والثانية التي استضافت مراسمها كوالالمبور.

أما المرحلة الأخيرة من التصفيات فتقام بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025، وتشمل 3 مجموعات تضمّ كل منها 6 منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، في حين يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في ملحق آسيوي.

تجري منافسات مرحلة المجموعات من الملحق الآسيوي بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2025 في موقع واحد، حيث يتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين من 3 منتخبات.

يتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى كأس العالم مباشرة، في حين يتأهل صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة إلى مواجهة إقصائية واحدة، يبلغ الفائز منها تصفيات الملحق القاري.

ملخص يومنا الثاني في نيوكاسل 🤩🎥 pic.twitter.com/Wl2JD1YCAA — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 4, 2023

اتحاد كونكاكاف

تُشارك منتخبات كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية في كأس العالم تلقائيا كونها الدول المضيفة.

أما المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا في الترتيب الدولي فتخوض كل منها مباراتي ذهاب وإياب في مارس/آذار 2024، حيث يتأهل الفائز في كل من هاتين المواجهتين الثنائيتين إلى المرحلة الثانية من التصفيات القارية والتي تجرى في يونيو/حزيران 2024 ويونيو/حزيران 2025.

تنطوي التصفيات على 6 مجموعات تضم كل منها 5 منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة، التي تدور منافساتها في بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2025.

أما المرحلة الأخيرة، فتشمل 3 مجموعات تضمّ كل منها 4 منتخبات، ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، في حين يتأهل أفضل منتخبين احتلا المركز الثاني إلى الملحق القاري.

أميركا الجنوبية

تجري المنافسات المؤهلة بنظام الدوري حيث تتواجه فيه كل المنتخبات مع بعضها بعضا بمباراتي ذهاب وإياب، وتُختتم منافساته في سبتمبر/أيلول 2025. وتبلغ المنتخبات الستة الأفضل بنهايته كأس العالم مباشرة، في حين يخوض المنتخب صاحب المركز السابع الملحق القاري.

يُذكر أن اتحاد أميركا الجنوبية يتّبع نظام تأهل بنظام الدوري منذ تصفيات مونديال 1998.

أوقيانيا

تتضمن التصفيات التمهيدية في أوقيانيا 3 مراحل، تجري الأولى في موقع واحد في سبتمبر/أيلول 2024 وتتكون من مباراتين فاصلتين بين منتخبات القارة الأربعة الأقل تصنيفا، ويتأهل الفائزان إلى مواجهة حاسمة يبلغ المنتصر فيها المرحلة الثانية.

تُقسَم المنتخبات الثمانية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين تضمّ كل منها 4 منتخبات، وتتنافس بنظام الدوري في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة التي تجري في موقع واحد في مارس/آذار 2025 وبنمط مواجهات نصف نهائي فردية، ويتأهل الفائزان إلى موقعة حاسمة تحدد هوية المتأهل إلى كأس العالم مباشرة، في وقت يخوض فيه الخاسر الملحق القاري.