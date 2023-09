ميسي يقترب من الثامنة.. 20 مرشحا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية

تستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة للكشف -الأربعاء- عن القائمة المختصرة لللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

ومع إسدال الستار على منافسات موسم 2022-2023، انتهى السباق بين اللاعبين على الفوز بالجائزة المرموقة التي تشمل في هذه النسخة حدثا فريدا قد يلعب دورا بارزا في تحديد هوية اللاعب الذي سيخلف الفرنسي كريم بنزيمة الذي نالها العام الماضي، وهو مونديال قطر.

وتصب الترشيحات في صالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية ورفع رصيده إلى 8، بفضل قيادته منتخب "التانغو" للفوز بكأس العالم، لكنه أيضا يشهد منافسة شرسة من النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تألق بشدة مع فريقه الحالي فرديا وجماعيا.

We're almost ready! Stay tuned 😎#ballondor with @purnell_watches pic.twitter.com/x5gl8hV8Sf

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 5, 2023