ميسي يقترب من الثامنة.. 20 مرشحا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية

تستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة للكشف -الأربعاء- عن القائمة المختصرة لللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

ومع إسدال الستار على منافسات موسم 2022-2023، انتهى السباق بين اللاعبين على الفوز بالجائزة المرموقة التي تشمل في هذه النسخة حدثا فريدا قد يلعب دورا بارزا في تحديد هوية اللاعب الذي سيخلف الفرنسي كريم بنزيمة الذي نالها العام الماضي، وهو مونديال قطر.

وتصب الترشيحات في صالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية ورفع رصيده إلى 8، بفضل قيادته منتخب "التانغو" للفوز بكأس العالم، لكنه أيضا يشهد منافسة شرسة من النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تألق بشدة مع فريقه الحالي فرديا وجماعيا.

وسيعلن عن صاحب الجائزة في الحفل الذي سيُقام بالعاصمة الفرنسية باريس في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وهؤلاء اللاعبون العشرون الذين من المتوقع أن يكونوا في القائمة المختصرة التي تنافس على الجائزة المرموقة:

20- البرازيلي كاسيميرو (مانشستر يونايتد)

قبل وصوله إلى مانشستر يونايتد، تُوج مع ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي على حساب أينتراخت فرانكفورت، ثم ساعد فريقه الجديد على التتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بتسجيله أحد هدفين في مرمى نيوكاسل يونايتد بالنهائي، وهو أول لقب "للشياطين الحمر" منذ عام 2017. في المجمل سجل 9 أهداف وقدّم 8 تمريرات حاسمة ساعدت الفريق على احتلال المركز الثالث والعودة مجددا إلى دوري أبطال أوروبا.

19- الإنجليزي جاك غريليتش (مانشستر سيتي)

أحرز 6 أهداف وقدّم 11 تمريرة حاسمة ولعب دورا أساسيا في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا).

18- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

سجل ساكا 22 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة وتوّهج مع فريقه على مدى شهور في الدوري الإنجليزي، لكنه تأثر -مثل فريقه- بقوة المنافسة فتراجعت نتائجه، وهو ما صبّ في صالح مانشستر سيتي الذي انتزع لقب "البريميرليغ".

17- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

هز راشفورد خلال الموسم الماضي شباك المنافسين 34 مرة، وقدّم 12 تمريرة حاسمة، وفاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مع "المانيو".

16- الإنجليزي جون ستونز (مانشستر سيتي)

أحرز 3 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة وتُوج مع "السيتزنز" بالثلاثية التاريخية، وتحول أيضا من قلب دفاع إلى ظهير أيمن متعدد الاستخدامات، ثم إلى لاعب خط وسط مهاجم، وكان أحد أسباب إنجاز مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

15- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

سجل 29 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة، وتُوج بكأس العالم مع الأرجنتين وببطولتي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مع إنتر ميلان.

14- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد)

سجل 15 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند ومنتخب إنجلترا، وارتفعت أسهمه بعدما قرّب "أسود الفيستيفال" من الظفر بلقب الدوري الألماني، كما اختير أفضل لاعب في "البونديسليغا". ولعل بدايته الأكثر من رائعة مع ريال مدريد الموسم الجديد هي بمثابة تذكير للمصوتين بمدى موهبة اللاعب الإنجليزي الشاب.

13- الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا (نابولي)

نجح "كفارا" في تسجيل 16 هدفا ومنح 17 تمريرة حاسمة مع أداء مبهر، وأسهم في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما، وبفضل موهبته وتألقه أطلقت عليه جماهير نابولي لقب "كفارادونا" نسبة إلى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.

12- الفرنسي كريم بنزيمة (اتحاد جدة)

هز الشباك 31 مرة وقدّم 6 تمريرات حاسمة، وتُوج مع فريقه السابق ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وأخيرا بكأس ملك إسبانيا، ثم رحل في الصيف إلى اتحاد جدة.

11- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

سجل 10 أهداف و8 تمريرات حاسمة وحقق الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي، رصيده من الأهداف ليس كبيرا لكن كان له نصيب وافر من الأهداف الحاسمة والمؤثرة، تماما كما فعل أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال؛ إذ هز شباك "الميرنغي" مرتين من أصل 4.

10- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

احتفل المهاجم البولندي بتسجيل 36 هدفا وقدم لزملائه 11 تمريرة حاسمة، وأعاد لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني إلى خزانة برشلونة؛ مما يعني أنه حافظ على ديمومة الفوز بالألقاب مع فريقه الجديد بالإضافة إلى أرقامه التهديفية التي ساعدته على حصد جائزة هداف "الليغا" (البيتشيتشي)، علما أنه حُرم من الفوز بالجائزة بعد قرار إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

9- الأرجنتيني خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

أحرز 23 هدفا وقدّم 6 تمريرات حاسمة وأسهم في فوز الأرجنتين بكأس العالم بإحرازه 4 أهداف ثم الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي. ربما كانت أرقامه أكبر من ذلك بكثير لو حصل على فرص أكبر أكبر مع "السيتزنز".

8- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

هز شباك المنافسين 33 مرة وساعد زملاءه على تسجيل 5 أهداف أخرى، وأسهم بقوة في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي.

7- الألماني إيلكاي غوندوغان (برشلونة)

سجل لفريقه السابق مانشستر سيتي 13 هدفا وقدّم 7 تمريرات حاسمة ونال الثلاثية التاريخية، ثم انتقل بعد نهاية عقده في صيف 2023 إلى برشلونة، الفريق الذي حلم بالدفاع عن ألوانه.

6- الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

أحرز 4 أهداف، أهمهما على الإطلاق هدف التتويج بدوري الأبطال على حساب إنتر، بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة ليفوز بالثلاثية التاريخية. ويُعدّ في نظر كثيرين أفضل لاعب خط وسط في العالم حاليا، كما أنهى الموسم بالتتويج مع منتخب إسبانيا بلقب النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

5- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

تُوج بالثلاثية التاريخية مع "الفريق السماوي" بعد أن سجل 10 أهداف ومنح 32 تمريرة حاسمة. وهو رقم مذهل يؤكد جودة الدولي البلجيكي كأفضل صانع ألعاب في العالم بين أبناء جيله.

4- البرازيلي فينيسيوس جونيورز (ريال مدريد)

خلال الموسم الماضي سجل 25 هدفا مع 26 تمريرة حاسمة، وفاز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا مع ريال مدريد، وقد تتأثر حظوظه بالفوز بالجائزة أو بالحفاظ على مكانه على أقل تقدير سلبا بعد فشله في أهم بطولتين: الدوري الإسباني ودوري الأبطال، وكذلك الإقصاء مع منتخب بلاده من ربع نهائي مونديال قطر.

3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

أحرز 55 هدفا وقدّم 14 تمريرة حاسمة وتُوج بكأس السوبر الفرنسي والدوري الفرنسي، وحل مع منتخب فرنسا في وصافة مونديال قطر، لكنه اعتلى صدارة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، منها ثلاثية (هاتريك) في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب لوسيل. وبالنظر إلى هذه الأرقام وكذلك إنجازاته الجماعية؛ يؤمن مبابي بأنه فعل كل ما هو مطلوب منه ليكون اللاعب الأفضل في العالم لعام 2023، لكن يبدو أن فشله في تحقيق دوري الأبطال سيؤجل حلم الكرة الذهبية الأولى حتى موعد آخر.

2- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

عبث هالاند بشباك المنافسين 56 مرة بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، وهو صاحب الفضل الأول في فوز فريقه بالثلاثية التاريخية. وحطّم المهاجم النرويجي عددا كبيرا من الأرقام القياسية؛ أهمها أهدافه الـ36 في "البريميرليغ" التي نصبته هدافا تاريخيا للمسابقة في موسم واحد، لكن من سوء حظه أن كل ما فعله جاء في موسم أقيمت في منتصفه بطولة كأس العالم، التي لم يتأهل لها منتخب بلاده.

1- ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

سجل 42 هدفا وأهدى زملاءه 26 تمريرة حاسمة وفاز بالسوبر الفرنسي والدوري الفرنسي، ومؤخرا بكأس الدوريات مع فريقه الجديد إنتر ميامي، والأهم من هذا كله نيله كأس العالم 2022 في قطر مع الأرجنتين. وسجل ميسي في المونديال 7 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة، ثم أصبح اللاعب الأكثر فوزا بجائزة رجل المباراة وخوض المباريات في تاريخ كأس العالم، وهي أمور ترجّح كفة "البرغوث" لنيل الجائزة للمرة الثامنة في تاريخه.