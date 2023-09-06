محرز يحتفل بزواجه من عارضة أزياء بريطانية للمرة الثانية

احتفل النجم الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، للمرة الثانية بزواجه من عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، حيث أقام حفل زفاف جديد في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن محرز (32 عاما) نظّم حفل زفاف مع زوجته تايلور وارد مستغلا فترة التوقف الدولي الحالية.

وسبق لمحرز وتايلور أن أقاما حفلا على الشريعة الإسلامية في يناير/كانون الثاني 2022، واتفقا على إقامة حفل جديد في وقت لاحق من أجل إضفاء الصبغة القانونية على هذا الزواج، وفق قوانين المملكة المتحدة.

وظهر محرز متأنقا ببدلة رسمية سوداء في حين ارتدت زوجته فستانا أبيض، وأُقيم حفل الزفاف في أحد فنادق العاصمة البريطانية بحضور المقربين من أصدقاء وعائلة الثنائي وفي مقدمتهم طفلتهما ميل، وابنتا محرز من زواجه الأول عناية وأيلا.

وتفاعل المقربون من محرز من لاعبي وزوجات زملائه السابقين مع الصور التي نشرتها زوجته تايلور وارد (25 عاما) عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" حيث انهالت التهاني والتبريكات على العروسين.

في هذه الأثناء أكدت الصحيفة الإنجليزية أن محرز وزوجته يخططان لإقامة حفل زفاف ثالث في العام المقبل، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل حول موعده ومكان إقامته.

وانتقل محرز إلى أهلي جدة يوم 28 يوليو/ تموز 2023 في صفقة كلفت النادي السعودي 35 مليون يورو، وذلك بعد موسم تاريخي مع مانشستر سيتي فاز فيه النجم الجزائري بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).

ومنذ وصوله إلى الأهلي شارك محرز في 5 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، ويحتل مع فريقه المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال والتعاون صاحبي المركزين الأول الثاني ولكل منهما 13 نقطة.