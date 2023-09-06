عنف داخل الملعب وإهمال خارجه.. ريال مدريد قلق على موهبته البرازيلي إندريك

يسود القلق داخل أروقة نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب ما يحدث لنجمه المستقبلي البرازيلي الشاب إندريك، الذي تعرّض لخشونة مبالغ فيها خلال المباريات الأخيرة، التي خاضها مع فريقه الحالي بالميراس.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ريال مدريد قلق للغاية مما يحدث مع إندريك داخل الملعب وخارجه، خاصة أنه تفصله 10 أشهر فقط على ضم اللاعب إلى صفوفه بشكل رسمي، وبالتحديد حين يبلغ سن الـ18.

في آخر مشاهد الخشونة المفرطة ضد إندريك، تعرض لتدخل عنيف من مايكون باربيران مدافع كورينثيانز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي في كلاسيكو الكرة البرازيلية.

La PATADA de Maycon a Endrick. 😳🇧🇷pic.twitter.com/9gCrL0isc6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 4, 2023

وترى "أس" أن هذه اللقطة إضافة إلى تدخلات أخرى حدثت في مباريات سابقة تتطلب من المسؤولين إيجاد طريقة ما من أجل حماية النجم الشاب.

وشارك إندريك في آخر 5 دقائق من مباراة بالميراس وكورينثيانز، بعدها استلم الكرة واتجه بها إلى المرمى فلم يجد باربيران طريقة لإيقافه سوى استخدام العنف، حيث تدخّل بطريقة "وحشية" على مستوى الركبة ليكتفي الحكم أندرسون دارونكو بإشهار البطاقة الصفراء قبل اللجوء إلى تقنية الفيديو "الفار" التي حولت اللون الأصفر إلى أحمر.

وانتقد لاعبا منتخب البرازيل السابقان دينيلسون وخوسيه فيريرا نيتو، تدخّل باريران على إندريك فقال الأول "مايكون، لم يتصرف بطريقة رياضية" بينما علّق الثاني: "إنه عار! كان من الممكن أن ينهي مايكون، مسيرة إندريك".

أما خارج الملعب، فما يثير قلق ريال مدريد، هو قلة الدقائق التي يمنحها أبيل فيريرا المدرب البرتغالي لإندريك، حيث شارك اللاعب الشاب أساسيا في 4 مباريات فقط من أصل 22 ولعب بديلا في 6 أخرى، لم يبق فيها حتى النهاية على أرضية الملعب فيما جلس حبيس دكة البدلاء طيلة زمن المباراة في 12 مناسبة، وسجل في الدقائق التي ظهر فيها 4 أهداف فقط.

Endrick ayer hizo que expulsaran a su rival y cuando se da cuenta se caga de risa JAJAJAJA que grande 🤣 pic.twitter.com/5VUKOQt8iI — MadridTotal (@MadridTotal_) August 31, 2023

وأكدت "أس" أن ريال مدريد يتابع كل هذه التطورات عن بُعد، ويعلم تماما أن القرارات الفنية هي حق للمدرب ولن يتدخل فيها، لكن ذلك أثار قلق مسؤولي "الميرنغي" بسبب قلة الدقائق وتأثير ذلك على مستواه عندما يصل للنادي "الملكي" في صيف عام 2024.

حينها سيخوض إندريك الفترة الاعدادية مع الفريق الأول وقد يضطر مسؤولوه بعدها إلى دمجه مع فريق كاستايا، حتى يتكيف اللاعب مع كرة القدم الإسبانية، تماما كما حدث مع مواطنيْه فينيسيوس جونيور ورودريغو ثم يبدأ ظهوره مع الفريق الأول بشكل تدريجي سواء في بطولة "الليغا" أو دوري أبطال أوروبا وكأس الملك.

وأعلن ريال مدريد تعاقده مع إندريك في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022 في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو، إضافة إلى 25 مليونا أخرى كمتغيرات، على أن ينضم إلى الفريق "الملكي" بشكل رسمي صيف عام 2024 علما بأنه سيحتفل بوصوله إلى سن 18 عاما في 21 يوليو/تموز القادم.