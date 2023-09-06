طلاب مدرسة في الأرجنتين يرسمون صورة ضخمة لميسي بأغطية الزجاجات

رسم طلاب مدرسة ثانوية في الأرجنتين صورة ضخمة لنجم كرة القدم ليونيل ميسي مستخدمين الآلاف من أغطية الزجاجات المعاد تدويرها، وانتشر مقطع فيديو للعمل الفني على نطاق واسع عبر الإنترنت.

وبعد ما يقرب من 9 أشهر على قيادة النجم الأرجنتيني للمنتخب الوطني للفوز بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، تعيش الدولة العاشقة لكرة القدم ركودا اقتصاديا عميقا وانقسامات سياسية، لكن يبدو أن حب ميسي الموجود حاليا مع المنتخب في معسكر تدريبي غطى على كل شيء.

وتغطي الصورة الجديدة أرضية فناء مدرسة ثانوية في الهواء الطلق في حي غراند بورغ خارج العاصمة بوينس آيرس، وتصور المهاجم وهو يرفع عاليا الكأس الذهبية بعد الفوز في "قطر 2022" إلى جانب تعليق يقدم الشكر لقائد الفريق.

ونشر سيباستيان راميريز، المعلم في المدرسة، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر على نطاق واسع يعطي تقييما عاليا لإرث ميسي، وعلق "تحية للأعظم".

وأظهر مقطع فيديو كواليس تجهيز الصورة العملاقة عشرات الأطفال وهم ينحنون فوق تصميم مرمز بالألوان وصناديق من أغطية الزجاجات متناثرة حولهم.

وأصبح ميسي مصدرا للوحدة والإلهام في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية حتى مع ارتفاع التضخم لمعدلات قياسية والهبوط المتصاعد للعملة المحلية قبل الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول.