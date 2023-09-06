المغربي بونو يكشف كواليس إخفاق انتقاله إلى ريال مدريد

كسر المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي صمته وعلّق للمرة الأولى على حقيقة العروض التي وصلته من ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وارتبط اسم بونو بالانتقال إلى ريال مدريد في "الميركاتو" الأخير بعد إصابة البلجيكي تيبو كروتوا حارس مرمى "الميرنغي" بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يقرر النادي "الملكي" التعاقد مع كيبا أريزبالاغا حارس تشلسي على سبيل الإعارة، في حين أبدى بايرن ميونخ اهتماما حقيقيا بضمه في أكثر من مناسبة بدون أن تتم الصفقة.

وأكد بونو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه كان على علم بأنه الخيار الأول لريال مدريد من أجل تعويض كورتوا لكن بعض التفاصيل حالت دون إتمام ذلك.

وقال بونو "كنت الخيار الأول لريال مدريد، ولكن بعد ذلك حلّل مجلس الإدارة الوضع وأدركوا بأنني من الممكن أن أذهب إلى كأس أمم أفريقيا مع المغرب وسأغيب عن الكثير من المباريات المهمة في شهر مهم للنادي. رأوا أن ذلك لم يكن ممكنا".

وأضاف "في الواقع كأس أفريقيا أثرت بشكل كبير على خيارات السوق سواء بالنسبة لي أو ليوسف النصيري (زميله السابق في إشبيلية)، الأندية في أوروبا مقتنعة بأن البطولة أضرت بهم، خاصة أن ذلك الوقت (من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط 2023) يتزامن مع بطولات الكأس وبداية مراحل الحسم، إضافة إلى بدء المراحل الاقصائية من البطولات الأوروبية".

وتطرق بونو إلى اهتمام بايرن ميونخ بضمه في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة لتعويض حارسه المصاب أيضا مانويل نوير، فقال "كان بايرن على اتصال بإشبيلية، طلبوا مني الانتظار وأخبروني أنهم سيرسلون لي عرضا، لكن فهمت فيما بعد أن ميونخ يبحث عن اتفاق إعارة. لسوء الحظ الأندية الأوروبية لا تريد الإنفاق".

وتابع "أعتقد أنه من الصعب الاستثمار في لاعب في سني (32 عاما)، فالأمر ليس سهلا بالنسبة لبايرن أو لأي فريق آخر، وفي تلك اللحظة انتظرت عروضا أخرى فظهر عرض الهلال".

وانتقل بونو إلى الهلال السعودي في 18 أغسطس/آب 2023 في صفقة كلفت خزينة "الزعيم" 20 مليون يورو ووقع الطرفان عقدا مدته 3 سنوات.

🧤 أسد الأطلـس في معقـل الزعمـاء 🤩💙#بونو_هلالي pic.twitter.com/kqyyHO2rC9 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 17, 2023

وعن رحيل عن إشبيلية قال "في البداية كان الأمر صعبا، ليس من السهل أن تترك النادي الذي قضيت فيه أفضل سنواتك في أوروبا، لكن هذا جزء من وظيفة لاعبي كرة القدم وأنا أستوعب ذلك، شعرت بأنني قدمت كل شيء للنادي وحان الوقت للرحيل، لأن بقائي كان سيشوّه إنجازاتي مع الفريق".

واعترف بونو بأنه رفض الرحيل عن إشبيلية في سوق الانتقالات الشتوية 2023 رغم الإغراءات التي عرضت، بسبب الوضع الصعب الذي كان يمر به الفريق، ومعاناته من دوامة الهبوط قبل أن ينجو منها بنهاية الموسم؛ بل وتُوج بلقب الدوري الأوروبي.

وصرّح بونو "في ديسمبر/كانون الأول الماضي كانت هناك تحركات لكنني لم أفكر بالرحيل، لم يكن الوقت المناسب لفعل ذلك لقد كنا في وضع معقد".

وظهر بونو مع الهلال في 3 مباريات حتى الآن اهتزت فيها شباكه 3 مرات وجاءت جميعها في الفوز على الاتحاد جدة 4-3، في حين حافظ على نظافتها مرتين، ويتصدر "الزعيم" جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن التعاون.